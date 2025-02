VÍDEO: Influencer paraense viraliza ao relacionar giros do carimbó a flores amazônicas

A influenciadora digital paraense Lia Mendonça, que está no Rio de Janeiro para participar do desfile da Grande Rio, usou seu perfil no Instagram, na noite da última terça-feira (25/02), para dividir com os seguidores uma curiosidade sobre o carimbó, dança tradicional do Pará.

No vídeo publicado, Lia falou sobre os giros que são característicos da coreografia do carimbó. Em seguida, demonstrou cada um deles, explicando que cada movimento da saia do carimbó é simbolicamente representado por uma flor amazônica.

Assista ao vídeo:

“Tu sabias que cada giro da saia de carimbó é representado por uma flor amazônica?”, escreveu a influenciadora na legenda do post. Na gravação, ela apresentou os giros com os respectivos nomes: Vitória-régia, Mururé, Aguapé e Aninga.

A publicação, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiaram a curiosidade destacada por Lia, o coletivo Bem-Te-Vi, que documenta o carimbó e as tradições locais, se manifestou para esclarecer que essa informação não faz parte da tradição autêntica da dança.

"Com todo o respeito, gostaríamos de esclarecer que o carimbó é uma expressão cultural profunda, com raízes que variam conforme a região, mas que sempre deve ser tratada com seriedade e respeito. A ideia de 'giros' com nomes de flores da Amazônia, como mencionada aqui, não faz parte da tradição autêntica do carimbó em nenhuma de suas manifestações, seja no Salgado, seja no Pará urbano, ou em qualquer outra localidade", pontuou o coletivo.

A nota do coletivo destaca, ainda, que o carimbó é um ritmo de luta, celebração e resistência, que deve ser preservado sem distorções ou invenções. "A diversidade do carimbó é sua riqueza, mas isso não significa que possamos mistificar ou apropriar suas raízes para agradar modismos. O respeito à tradição é fundamental para que a cultura continue viva e autêntica", completou.