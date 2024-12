VÍDEO: Influenciadores colocando adoçante no açaí viraliza e causa polêmica

Um vídeo postado por influenciadores do Amapá tem gerado muita repercussão nas redes sociais, principalmente entre os paraenses e amapaenses, após a polêmica envolvendo a maneira como o clássico açaí foi preparado. Lusquinha e Fabulo Nunes, conhecidos por seus conteúdos de humor, foram os protagonistas do vídeo, onde aparecem consumindo açaí com farinha, mas, na hora de adoçar, eles optam por usar adoçante em vez do tradicional açúcar.

A reação nas redes sociais foi imediata e a escolha de colocar adoçante no açaí foi vista como um “insulto”, especialmente no Norte do Brasil, onde o açaí é consumido de maneira bem diferente do resto do país. O vídeo já conta mais de 16 mil curtidas no Instagram.

Tradicionalmente, o açaí é servido com farinha de tapioca, farinha de mandioca e açúcar a gosto, acompanhado de pratos salgados como peixe, camarão, churrasco e charque.

Nos comentários, muitos internautas expressaram surpresa e até indignação. “Adoçante no açaí, essa é nova kkkkkk”, comentou um seguidor. Outro disse: “Já com açúcar não gosto, quem dirá com adoçante 😂😂😂”. Um terceiro usuário não escondeu sua frustração: “Eu, na maior vontade de tomar um açaí, e aí o cidadão tem a audácia de tomar açaí com adoçante, não acredito que estou vendo isso!”.

No entanto, nem todos os comentários foram negativos. Alguns internautas, por motivos de saúde, defenderam a opção do adoçante, dizendo que preferem essa alternativa devido à diabetes. "Eu também tomo açaí com adoçante por conta da minha saúde, então respeito a escolha deles", escreveu uma internauta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)