VÍDEO: Aniversário com torre de açaí viraliza e encanta internautas

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais captura a essência de um aniversário tipicamente paraense, apresentando uma versão inusitada das famosas torres de 2,5 litros, geralmente usadas para servir cerveja.

As imagens mostram uma torre repleta de açaí, acompanhada de um pote açúcar, uma bandeja de farinha de mandioca e outra com o que parece ser uma farofa de charque com calabresa. Além disso, há um bolo decorado com as cores do Paysandu Sport Club, que complementa a temática da celebração.

A novidade chamou a atenção e gerou curiosidade entre os internautas, que se encantaram com a ideia tão original e comentaram:

“Esse aniversariante venceu na vida, porque está oferecendo açaí para galera convidada.😂”, disse a primeira.

“Esse niver faço questão de ser convidada. 😍👏”, escreveu o segundo.

“Onde vende?. Rapaz, eu comprava na hora”, comentou o terceiro.