“Paz nos potes de açaí”: macaco Severino vira 'embaixador da paz do açaí' e vídeo viraliza nas redes

O debate sobre a forma correta de consumir açaí — com ou sem açúcar, raiz ou incrementado — ganhou um tom descontraído e divertido nas redes sociais graças ao dublador Marcus Enio. Utilizando seu personagem, o Macaco Severino, Marcus abordou a polêmica que divide opiniões: o açaí puro, típico do Pará, versus as versões com granola, amendoim, calda de chocolate e outros complementos.

No vídeo, Severino tenta mediar a disputa, destacando as diferenças entre o “açaí raiz” do Pará e as versões mais "incrementadas" que ganharam espaço pelo Brasil. A publicação já ultrapassou 11 mil visualizações, gerando uma enxurrada de comentários bem-humorados e criativos dos internautas.

“Que a paz reine nos potes de açaí e seus complementos”, escreveu um usuário. Outro seguidor elevou Severino ao status de pacificador global: “Severino, novo indicado ao Nobel da Paz”. Uma terceira pessoa foi além, declarando: “Sev é EMBAIXADOR DA PAZ MUNDIAL EM PROL DO AÇAÍ”.