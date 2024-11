Zaynara compartilha vídeo com receita de mingau de açaí; confira

A cantora paraense Zaynara publicou nas redes sociais, na quinta-feira (28), um vídeo que mostra um pouco dos seus dotes culinários. A artista apresentou a receita de mingau de açaí, que foi preparado por ela com ajuda de familiares.

No vídeo, Zaynara aparece bem descontraída na cozinha, ensinando o passo a passo para fazer o mingau, que leva arroz e também o açaí, que foi batido na hora.

“O mingau de açaí comum aqui por Cametá, faz parte do nosso café da manhã e normalmente é vendido em várias barracas pela cidade”, escreveu a artista na publicação.

A paraense não deixou de fazer agradecimentos aos familiares que auxiliaram na preparação do mingau de açaí.

“Aproveito pra agradecer de coração à Tia Santa, que me ajudou a preparar essa delícia (e ter me alimentado a vida toda com açaí de qualidade hahaha) . E ai!? Já tomou o mingau de açaí?”, publicou a cantora.