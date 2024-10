Zaynara concorre ao Prêmio Multishow como 'Revelação do Ano' e na categoria 'Brega do Ano'

A cantora Zaynara está concorrendo ao Prêmio Multishow na categoria “Revelação do Ano”. Além disso, a artista paraense disputa também a categoria “Brega do Ano” com a música “Quem Manda Em Mim”, em parceria com a cantora Pabllo Vittar. É a primeira vez que Zaynara participa da premiação, considerada uma das mais importantes da música brasileira.

Na categoria “Revelação do Ano,” Zaynara concorre com Duquesa, Grelo, Jota.pê, Os Garotin e Yago Oproprio. O público pode votar pelo site do Gshow. Já na categoria “Brega do Ano,” a artista compete com os conterrâneos Gaby Amarantos, Aqno, Manu Bahtidão, Raidol e Viviane Batidão.

Os vencedores da 31ª edição do Prêmio Multishow serão anunciados no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro. Com apresentação de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade, a premiação será transmitida ao vivo pelo canal Multishow, TV Globo e Globoplay.