VÍDEO: paraense aponta principal qualidade de um homem e viraliza na web

Um vídeo feito pelo blogueiro paraense Anderson na Mídia foi publicado no perfil nostalgia_0fc, no Instagram, e viralizou nas redes sociais.

O vídeo mostra Anderson e um outro rapaz em uma orla, entrevistando duas meninas, uma de blusa bege e saia amarela, e a outra de vestido preto. Anderson aborda a dupla, aponta para o homem que está ao seu lado e pergunta à mulher de saia amarela: “Fala para ele o que você procura em um homem?”.

A garota para, pensa por alguns segundos e responde: “Tu apanha açaí?”.

A situação viralizou e fez com que vários internautas se identificassem com a menina nos comentários do vídeo, como: “A paraense mais fraca é assim! Tropa de quem ama açaí” e “Dois reais ou uma paraense misteriosa”.