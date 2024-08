VÍDEO: Brasileira relata 'mau cheiro' de torcedor francês nas Olimpíadas: 'Tem muito futum'

A humorista Luana Zucoloto viralizou nas redes sociais ao relatar de forma bem-humorada sua experiência nada agradável durante um jogo das Olimpíadas de Paris 2024. Em vídeo publicado, a brasileira compartilhou o momento em que assistia a uma partida ao lado de um torcedor francês, cuja falta de higiene pessoal não passou despercebida.

No vídeo, Luana captura sua reação ao mau cheiro do torcedor, que, entusiasmado, levantava os braços para comemorar os pontos da seleção francesa. A cada movimento, a humorista fingia desmaios e tapava o nariz, insinuando que o francês estava com muito "cecê". O vídeo é recheado de momentos engraçados, com Luana dramatizando a situação.

Embora muitos considerem essa fama como um simples estereótipo, uma pesquisa realizada pelo Instituto francês BVA em 2012 revelou dados que comprovam a experiência de Luana. De acordo com o estudo, 20% da população francesa toma banho apenas a cada dois dias e 3,5% se lava apenas uma vez por semana.

Nos comentários, os internautas não pouparam nas piadas. "Nova modalidade desbloqueada: desfalecimento com levantamento de braço", escreveu uma seguidora. "A cada levantada de braço eu aproveitava pra soltar um jato de desodorante", brincou outra. Até o comediante francês Paul Cabannes entrou na brincadeira: "Meus advogados entrarão em contato", comentou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)