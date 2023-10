‘Parisileiro’, conheça Paul Cabannes o comediante francês apaixonado pelo Brasil

O comediante francês Paul Cabannes faz sucesso no TikTok e Instagram com sua forma de retratar o Brasil, país que reside há oito anos. Com o show "‘Parisileiro’: um parisiense pra lá de brasileiro", O artista está em turnê que passará por 40 cidades, entre elas, Belém, onde faz show de Stand-up amanhã, 22, às 21h no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Boulevard Castilhos França - s/n, Estação das Docas. Em entrevista a equipe de reportagem de O Liberal, Paul contou sobre a sua relação com Belém e as perspectivas para o futuro.

Depois de Belém, Paul Cabannes seguirá em turnê para Florianópolis (SC), onde fará três shows nos dias 27 e 28. Em novembro estará em Belo Horizonte (MG), no dia 3 e seguirá para Vitória (ES). No dia 4 e se apresentará com o stand-up na cidade de Espinhal Santo do Pinhal (SP).

Ainda no segundo semestre passará por: Poços de Caldas (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG); Cornélio Procópio (PR), Jacarezinho (PR), Bauru (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de janeiro (RJ). Além de Salvador (BA), Joaçaba (SC), Erechim (RS), Chapecó (SC) e finalizando em São Lourenço do Oeste (SC), no dia 12 de dezembro.

Paul Cabannes mora há oito anos no Brasil e não esconde a sua paixão pelo país, desde quando passou férias com a esposa brasileira, Luciane, que fazia doutorado na França e já morava no país europeu há 17 anos. Paul e Luciane são casados há 13 anos e desde 2015 moram no Brasil. Foi no "país tropical" que Paul começou a gravar vídeos para a internet e fazer Stand-up profissionalmente. Confira a entrevista!

1. O que mais te encantou no Brasil, para resolveres morar aqui?

Estou no Brasil há oito anos. O que mais me encantou é a leveza do dia a dia, que eu acho que o Brasil é um país informal, onde as pessoas têm uma recepção bem alta umas com as outras e isso sempre foi muito agradável para mim.



2. Como começaste a fazer Standu-up Stand-up?

Como eu comecei no Stand Up? Eu comecei em 2018. Fiz uma oficina com um comediante que se chama Fabio Lins, porque eu queria tentar. Eu gostava, eu queria subir no palco com tapeadas e viver essa experiência. Obviamente nunca imaginei que um dia eu faria shows solos em teatros grandes.

3. Na franca já tinhas trajetória de shows? Qual é a diferença de fazer o humor lá e aqui e como adaptas teus shows?

Na França eu tinha tentado fazer shows assim, da mesma maneira, participações em shows em bares quando eu tinha uns 20 anos, algumas vezes e depois parei porque achei muito difícil e não acreditei que eu pudesse um dia viver disso. Então, foi lindo retomar no Brasil e conseguir. E [sobre] fazer humor lá e aqui, é a mesma coisa, é bem parecido. Eu não vejo tanta diferença na construção de carreira, embora a cena do stand-up esteja mais consolidada na França.

Paul Cabannes mora há oito anos no Brasil e está em cartaz com o show de Stand-up ‘parisileiro’: um parisiense pra lá de brasileiro (Reprodução / Divulgação)



4. Qual a sua relação com Belém e o que mais gosta na cultura paraense?

Já estive em Belém, uma vez. Eu adorei o mercado O Vero-o-Peso. Eu adorei a sensação de que é um mercado com muita vida. É um mercado para mim tradicional, sabe? Que vende de tudo, com muito cheiro, pessoas animadas, uma densidade muito grande de produtos também. É uma feira, que para mim, é cheia de vida. E eu imagino que ela seja talvez uma boa representação do que é a cidade de Belém. Conheci também. Eu adorei, adoro com necessidade diferente e em Belém eu comi o açaí original pela primeira vez, aquele que não é doce. Eu adorei isso também.



5. Quais são os planos e o que podes adiantar sobre 2024?

Eu vou lançar um novo show em 2024 e isso me empolga, porque um humorista precisa se renovar. Pretendo publicar um livro também, sobre Paris, e fazer shows na Europa e fortalecer minha base, meu público, essas pessoas que me conhecem, que vêm nos meus shows. E continuar construindo essa minha obra artística, que é essa minha visão do Brasil, esses retratos que eu faço em formato de piadas, de anotações e observações.



6. Qual é o seu recado ao público paraenses?

Para os paraenses, saibam que, o Pará é o único estado do qual eu tenho uma roupa. Eu tenho uma regata do Pará. Então, sempre que eu abro o meu guarda-roupa eu penso em vocês. E Belém, eu vi, eu li em algum lugar que é uma das cidades do Norte com a melhor qualidade de vida e isso para mim, me dá muita vontade de voltar, por isso que eu estou feliz de voltar este ano pela segunda vez. A primeira vez foi um dos shows mais legais que teve, eu lembro que postei várias interações dos shows e geralmente é zero ou uma interação só que eu posto. Naquele show acho que foram quatro, porque a recepção do público foi muito legal. Então eu estou muito feliz, o show está esgotado, isso para mim também é uma grande honra, eu me sinto muito grato a todos vocês por terem realmente demonstrado essa vontade de vir ao show, esse carinho todo que vocês têm por mim.

Serviço

Evento: Stand-up ‘Parisileiro’: um parisiense pra lá de brasileiro"

Local: ‘Parisileiro’: um parisiense pra lá de brasileiro"

Data: domingo, 22/10

Hora: 21h

