Comediante Fábio Rabin volta a Belém com show de stand-up ‘Muita Treta’

A doença de um familiar e a pandemia de Covid-19, a princípio, não são temas propícios ao humor. O comediante Fábio Rabin, no entanto, desafia o senso comum no show que traz a Belém nesta terça-feira, 15, às 19h, que parte de situações dramáticas dos últimos anos para arrancar risadas do público. “Muita Treta”, sexto espetáculo do artista, será realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. O retorno de Rabin a capital paraense chega com o amadurecimento do artista e reflexões sobre o cenário do gênero stand-up no Brasil.

VEJA MAIS

“Esse é meu show mais denso de comédia. Aborda temas dolorosos e delicados, por isso talvez, às vezes, me coloque mais presente no palco. Muitas pessoas que viram elogiam dizendo ser o melhor de todos os meus shows. Eu não acredito. Gostava dos outros mais…achava mais fácil fazer! “, afirma o humorista, entre risos.

A esposa de Fábio Rabin, a locutora Camila Pinheiro, foi diagnosticada com um câncer de mama em setembro de 2019. Após o tratamento e a notícia de que estava curada, a pandemia de coronavírus iniciou. “Acredito que quando superamos algumas dores conseguimos fazer as piadas, por isso a comédia é tão terapêutica. Minha esposa teve um câncer de mama, mas tirou isso de letra. Logo na sequência entrou a pandemia. O mundo estava desabando! Mas a comédia foi uma espécie de guia para a sanidade. Até hoje, quando acaba esse show, eu penso: ufa! Eles riram de assuntos bem sérios…que bom! Esse é o espírito! ”, desabafa o artista.

Considerado uma das primeiras referências da comédia stand-up no Brasil, Fábio Rabin destaca nomes de diferentes segmentos artísticos que o influenciam. “Minhas referências vão desde Chaplin até Dave Chapelle. Sou um cara que assistia os clássicos. Adoro Seinfield, Chris Rock, Antony Jeselnik, na comédia de fora. No Brasil, sou fã dos amigos e colegas de palco: Rafinha Bastos, Rodrigo Marques, Murilo Couto Ventura, Meirelles, Dih Lopes, Bruna Louise, Patrick Maia, Nil Agra, Camejo e uma galera que realmente curto e tenho orgulho no nosso meio. No cinema, tambem vou do clássico ao ‘geek’. Confesso que ultimamente tenho ido ao cinema mais para ver Marvel, DC, mas gosto bastante dos filmes de Si-fi da década de 80 e 90, do início do aproveitamento máximo dos efeitos especiais… ‘De Volta para o Futuro’, ‘ET’, ‘Star Wars’… a criatividade estava bombando e nem o céu era o limite! Atualmente gosto bastante do roteiro de algumas series de streaming…impressionante o nível criativo da mesa de criação. É sem dúvida, algo que me fascina”, destaca.

Para Rabin, o stand-up no Brasil está se renovando, o que faz com que o público fiel seja mantido e aumente com o passar dos anos. “O stand-up se mantem em alta porque os comediantes se renovam sempre! Estão em busca de novas piadas e com isso alcançam novos públicos. Eu fui a Belém há muitos anos com um show diferente. Se eu voltasse com aquele mesmo show seria confortável para mim, mas o público que já assistiu ficaria desapontado, pois estão em busca de novas piadas. E isso tem de sobra nesse show! A diversidade de comediantes nos ajuda também. Tem para todos os gostos, idades, gêneros, então escolha o seu e seja feliz! E que esse cara seja eu! ”, brinca o comediante.