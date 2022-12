Humorista Fabio Rabin é detido por embriaguez no Catar, diz site

Fabio Rabin foi preso no Catar na tarde desta segunda-feira (5), a caminho do Estádio 974, ocorreu o jogo da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo informações preliminares do UOL Esporte, o motivo da detenção do humorista teria sido embriaguez. Rabin ainda afirmou em entrevista ao site que foi ameaçado por homens armados.

VEJA MAIS

Parte do ocorrido foi registrado pelo próprio Fabio em uma live. Ele informou ao UOL Esportes que teria feito isso justamente por ter se sentido intimidado. Confira uns trechos:

Rabin contou, que após a detenção, foi levado a uma sala. De acordo com ele, todo tempo uma arma esteve ao seu lado, o que lhe causou mais aflição, fazendo-o, inclusive, temer pela própria vida.

“Eu tô feliz que eu não estou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. Eu fiquei trancado numa sala com esses caras. Liguei uma live lá e acho que se eu não tivesse ligado a live eu tava morto a essa hora, eu e um cara”, disse Rabin em um trecho do vídeo.

Motivo

O humorista admitiu ter bebido um pouco, mas nada que pudesse justificar a prisão por isso. Já amigos de Rabin, que estavam acompanhando-o no momento da detenção, afirmaram à equipe do UOL que Fabio estava embriagado e mal conseguia andar.

Denúncia

Rabin chegou a tuitar dizendo que iria denunciar o episódio à embaixada brasileira. Após publicar o vídeo do ocorrido em seu perfil, ele renovou a publicação.