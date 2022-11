Gretchen 'briga' com o marido após se assustar com atitude no Catar: ‘está doido?’

A passagem de Gretchen e do marido, o saxofonista Esdras de Souza, para cobrir a Copa do Mundo 2022, no Catar, está rendendo na web. Dessa vez, o casal protagonizou um pequeno desentendimento no aeroporto de Doha após Esdras quase cometer uma atitude proibida no país, momentos antes de embarcar no avião de volta ao Brasil. Entenda.

VEJA MAIS

Tudo aconteceu quando Gretchen repreendeu Esdras, após o saxofonista tentar beijá-la no aeroporto. O musicista gravava alguns stories no Instagram elogiando o desempenho da mulher para se comunicar no país árabe, quando se aproximou para beijá-la e a assustou. “Não! Está doido?”, rebateu a cantora.

O susto de Gretchen ao quase ser beijada se deve ao fato de que demonstrações de afeto entre homem e mulher são proibidas em público.

Depois do episódio, o saxofonista relatou que essa não teria sido a primeira vez que tentou beijar a esposa em público e foi censurado. “O que é engraçado é que ainda há pouco, a gente estava tentando descer a escada rolante para vir até o portão de embarque e eu ia tacando-lhe um beijo. Ela disse: ‘não pode’. Caramba, gente, vocês não têm noção!”, disse Esdras.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)