VÍDEO: Influenciador mostra versões de 'Nunca Pensé Llorar', música peruana que é sucesso no Pará

Quem nunca ouviu a famosa "Nunca Pensé Llorar" e não se contagiou com a melodia? Essa canção, que se tornou um hino paraense, tem uma história curiosa e diversas versões que marcaram época, especialmente na região Norte. Um influenciador colombiano, da página La Cadencia, compartilhou em seu perfil algumas dessas versões da música, incluindo a original peruana, a argentina e, claro, a brasileira.

A canção original, lançada em 1997 pela cantora peruana Rossy War, intitulada "Nunca Pensé Llorar", se tornou um sucesso no Pará. O ritmo peruano da cúmbia, que lembra a tradicional lambada, caiu no gosto popular e ficou conhecido como "tecnocumbia". A cantora, considerada a rainha desse estilo, já esteve em Belém para um show em 2022, durante o Festival Lambateria.

Além de "Nunca Pensé Llorar", Rossy War emplacou outros sucessos na região, como "Tonto" e "Amor Prohibido". O carinho da cantora pelo Pará é tanto que ela lançou uma música em homenagem a Belém, com participação dos músicos paraenses Félix Robatto e Bruno Benitez. A canção ganhou um videoclipe gravado tanto no Pará quanto no Peru, celebrando a conexão entre os dois lugares.

A música ganhou ainda mais força no Norte do Brasil em 2003, quando a banda Furacão do Calypso, com a cantora paraense Nayra Rêgo, lançou a versão "Cúmbia da Chorona". Esta versão fez sucesso principalmente em Manaus e reforçou a popularidade da canção na região. Em 2009, a música recebeu uma nova versão pela cantora argentina Romina, embora esta seja menos conhecida.

Embora não esteja no vídeo, a música também ganhou outra versão brasileira ainda mais famosa. A banda Calcinha Preta também traduziu e trouxe para o forró em 2003, intitulada de "Magoei Meu Coração".

Nos comentários, os internautas revelaram sua versão favorita entre as três apresentadas. "Os nortistas amam a versão Peruana. Pronto, falei!", disse uma seguidora. "Quem é de Belém do Pará será sempre a versão peruana ❤️", disse outro. "Amo a da Furacão do Calypso, mas a da Calcinha sempre será maior e melhor", comentou uma terceira.

Confira as versões de "Nunca Pensé Llorar":

Nunca Pensé Llorar - Rossy War (1997)

Cúmbia da Chorona - Furacão do Calypso (2003)

Magoei Meu Coração - Calcinha Preta (2003)

Nunca Pense Llorar - Romina (2009)

