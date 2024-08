'Cachohot' feito em Belém viraliza e chama atenção nas redes sociais; vídeo

Viralizou nas redes sociais um vídeo da influenciadora catarinense Grazi Dallagnelo, conhecida por compartilhar experiências gastronômicas de diferentes lugares do Brasil e publicar nas redes sociais, relacionado com o Pará. Com mais de 650 mil seguidores no TikTok e 404 mil no Instagram, Grazi ficou conhecida por seus vídeos provando a culinária de diferentes regiões do país, e viralizou com conteúdo de Belém.

Recentemente, Grazi lançou uma nova série chamada “Como é o cachorro-quente em cada canto do Brasil”. Ela mostra os ingredientes e temperos específicos utilizados na preparação desse alimento. No vídeo recente, a influenciadora destaca que, em Belém do Pará, cachorro-quente e hot dog são coisas diferentes: o primeiro é feito com carne moída, enquanto o segundo é preparado com salsicha.

Ela também experimenta o popular ‘cachohot’, que é a combinação dos dois ingredientes, mais a adição do vinagrete, salada de repolho e da carne temperada com coentro, tudo preparado em um carrinho de lanche tradicional da cidade.

O vídeo conta com mais de 700 mil visualizações e dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas amaram a combinação e a quantidade de temperos do 'cachohot', enquanto outros não acharam tão interessante e preferem o tradicional cachorro-quente.