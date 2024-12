Polícias do Pará e Amapá recuperam carga de alimentos roubada de embarcação em Gurupá

Uma ação integrada entre as Polícias Militar e Civil do Pará e Militar do Amapá, identificou e apreendeu, no domingo (01/12), uma carga de produtos alimentícios roubados que estava escondida em um depósito no município de Gurupá. Os produtos haviam sido roubados durante um ataque de "piratas" no rio Jacaré Grande, no Amapá.

O roubo dos produtos ocorreu na madrugada de 25 de novembro último, quando a embarcação ‘D’Glauce’, que tinha saído de Belém com destino à Macapá, no Amapá, foi interceptada no rio Jacaré Grande por criminosos armados. Durante o ataque, os suspeitos renderam a tripulação e roubaram uma grande quantidade de mantimentos, além de pertences e dinheiro dos passageiros.

Após o registro da ocorrência em Santana, no Amapá, a Companhia Fluvial local iniciou as diligências para localizar os suspeitos e recuperar a carga roubada. Durante as incursões, e após o recebimento de denúncias anônimas sobre a localização da carga, a polícia do Amapá montou uma ação integrada com as polícias Militar e Civil do Pará. Os agentes conseguiram encontrar a mercadoria - composta por caixas de óleo, fardos de charque e farinha e volumes de rede, entre outros objetos - em um depósito no bairro Fortaleza, na cidade de Gurupá, no Pará.

O secretário estadual de Segurança Pública em exercício, Luciano de Oliveira, destacou a troca de informações entre os agentes de segurança e o trabalho integrado das polícias do Pará e Amapá para o combate não só a esse tipo de crime. "Nós seguimos trabalhando de forma conjunta tanto entre os órgãos do sistema estadual de segurança, quanto em parceria com as polícias de outros estados, principalmente com os que fazem fronteira com o Pará, a fim de que possamos reduzir cada vez mais esse tipo de prática criminosa e também seguir desarticulando esses grupos por meio de prisões e apreensões de produtos roubados, drogas e outros ilícitos."

O trabalho conjunto de investigação prossegue para localizar os autores do roubo e o dono do depósito onde o material foi apreendido. Qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada via Disque Denúncia (181) ou via WhatsApp (91) 98115-9181.