Suspeito de pirataria, ‘Tio Bequinha’ morre em confronto com a Polícia Militar no Marajó

Edivaldo dos Santos Silva, o “Tio Bequinha”, morreu em confronto com a Polícia Militar em Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. O baleamento dele ocorreu durante uma operação que tentava prendê-lo por tráfico de drogas.

Outro suspeito, identificado como Roni Feio, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil. "Tio Bequinha" era suspeito de crimes de pirataria. A ação ocorreu na segunda-feira (9). As informações são do portal Notícia Marajó.

O comandante do 11° Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, informou que uma equipe composta por sete militares do 76° PDPM (76° Pelotão Destacado de Polícia Militar) se deslocou de lancha da sede de Ponta de Pedras até a Comunidade Tartarugueiro para investigar uma denúncia apontando que "Tio Bequinha" e Roni estariam traficando drogas e ameaçando a população local com armas de fogo.

Ainda segundo a PM, "Tio Bequinha" possuía "uma extensa ficha criminal" e era foragido do sistema penitenciário. Por isso, os militares elaboraram um plano de abordagem e fizeram um cerco à residência onde a dupla estava. Quando os dois foram avistados, os policiais informaram ainda que deram ordem para que se entregassem.

Mas "Tio Bequinha" tentou fugir pelo lado da casa e atirou contra a guarnição, que revidou, informou, ainda, a PM. Ele foi baleado duas vezes. O homem ainda foi socorrido e levado até o Hospital Municipal de Ponta de Pedras, mas não resistiu e morreu. Com ele, os militares encontraram um revólver 38 com quatro munições, sendo uma deflagrada (contra os policiais) e três intactas. Roni não fugiu e se entregou sem resistência. Segundo a polícia, ele portava 43 porções de oxi já embaladas para a venda.

Ainda conforme a PM, "Tio Bequinha" era conhecido no Marajó. Há seis meses, os policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e, com ele, apreenderam três armas e cartuchos deflagrados que pertenceriam a "Tio Bequinha".