Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Baiano se encanta por Belém: 'se tiver açaí e uma sunga eu fico' e viraliza

Em uma passagem por Belém, ator baiano mostrou sua paixão pela capital paraense

Gabrielle Borges
fonte

No vídeo que viralizou, a espontaneidade e o bom humor de Daniel ganharam destaque ao ele afirmar que está disposto a “ficar” na cidade (Reprodução/Instagram: @nevilledaniel)

O baiano Daniel Neville, ator nascido em Salvador e radicado no Rio de Janeiro, conquistou as redes sociais ao publicar um vídeo em que celebra a cidade de Belém. Durante sua a capital do Pará, ele deixou claro que a cidade foi um achado: “Se tiver açaí e uma sunga, eu fico”, brincou, arrancando risadas nos comentários e curtidas de seguidores.

VEJA MAIS

image Vídeo: turista americano viraliza após ficar enterrado na areia de Copacabana
Jovem se empolgou ao cavar buraco na praia e acabou ficando preso

image Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web
Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

image Turista é resgatado após se perder na Chapada dos Veadeiros
Identificado como Frederico, o homem sumiu por dois dias em uma trilha e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO)

Em uma passagem por Belém, o ator, que possui formação em Artes Cênicas pela famosa Casa das Artes de Laranjeiras, segundo seu perfil no Elenco Digital, mostrou-se encantado por pontos turísticos, hospitalidade local e pelo sabor genuíno da culinária amazônica. Neville destacou  também a diversidade cultural da cidade

No vídeo que viralizou, a espontaneidade e o bom humor de Daniel ganharam destaque ao ele afirmar que está disposto a “ficar” na cidade se as condições forem simples: “açaí e sunga”. Além de usar expressões faladas no Pará "tô ficando pianinho", diz ele em vídeo publicado. Confira

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

variedades

viralizou

turista se apaixona por belém

daniel neville
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda