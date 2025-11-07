VÍDEO: Baiano se encanta por Belém: 'se tiver açaí e uma sunga eu fico' e viraliza
Em uma passagem por Belém, ator baiano mostrou sua paixão pela capital paraense
O baiano Daniel Neville, ator nascido em Salvador e radicado no Rio de Janeiro, conquistou as redes sociais ao publicar um vídeo em que celebra a cidade de Belém. Durante sua a capital do Pará, ele deixou claro que a cidade foi um achado: “Se tiver açaí e uma sunga, eu fico”, brincou, arrancando risadas nos comentários e curtidas de seguidores.
Em uma passagem por Belém, o ator, que possui formação em Artes Cênicas pela famosa Casa das Artes de Laranjeiras, segundo seu perfil no Elenco Digital, mostrou-se encantado por pontos turísticos, hospitalidade local e pelo sabor genuíno da culinária amazônica. Neville destacou também a diversidade cultural da cidade
No vídeo que viralizou, a espontaneidade e o bom humor de Daniel ganharam destaque ao ele afirmar que está disposto a “ficar” na cidade se as condições forem simples: “açaí e sunga”. Além de usar expressões faladas no Pará "tô ficando pianinho", diz ele em vídeo publicado. Confira
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
