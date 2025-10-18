Capa Jornal Amazônia
Turista é resgatado após se perder na Chapada dos Veadeiros

Identificado como Frederico, o homem sumiu por dois dias em uma trilha e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO)

Lívia Ximenes
fonte

Frederico, de camisa branca, esteve perdido por dois dias na Chapada dos Veadeiros (Reprodução)

Um turista, identificado como Frederico, ficou dois dias perdido em uma trilha na Chapada dos Veadeiros, próximo ao Distrito Federal. O homem foi encontrado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO), que recebeu a ocorrência de busca e salvamento na última quinta-feira (16).

Frederico chegou ao local com um guia, mas parou para acampar e, ao ficar sozinho, não conseguiu sair da área. As buscas encerraram nesse sábado (18), com ajuda de guias locais e especialistas em incêndios florestais do CBMGO.

