O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Paolla Oliveira publica vídeo sobre violência contra a mulher e destaca reportagem de O Liberal

Em vídeo com mais de 3 milhões de visualizações, Paolla Oliveira denuncia a escalada da violência contra mulheres e faz apelo por ação coletiva

Riulen Ropan
fonte

Logo no início, Paolla reproduz uma reportagem do O Liberal sobre um caso que chocou o país. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A atriz Paolla Oliveira usou suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (4), para levantar a voz contra a violência enfrentada por milhões de brasileiras. Em um vídeo forte e sensível, que já ultrapassa 3 milhões de visualizações, a artista reuniu dados alarmantes sobre feminicídios, agressões e abusos — e destacou a urgência de combater a normalização desses crimes.

Logo no início, Paolla reproduz uma reportagem do O Liberal sobre um caso que chocou o país: uma mulher de São Paulo que foi atropelada e arrastada pelo ex-namorado. A vítima teve as duas pernas amputadas devido à gravidade das lesões. O episódio, segundo a atriz, é um retrato doloroso da realidade que ainda atinge mulheres em todos os cantos do Brasil.

Dados alarmantes e um pedido por ação

Na narração, Paolla relembra que em 2025 o Brasil registrou, em média, 10 mulheres assassinadas por dia. Ela também cita dados da ONU Mulheres que mostram que 137 mulheres e meninas são mortas diariamente no mundo por parceiros íntimos ou familiares.

“Imagina só você poder brincar, sair, sambar, sorrir, amar, viver livre, leve, inteira. Agora imagina viver com medo…”, diz Paolla, em um dos trechos mais marcantes.

A atriz reforça que milhões de brasileiras convivem com violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial todos os anos — e que grande parte dos casos sequer chega a ser denunciada.

Segundo ela, o lar ainda é, para muitas, o lugar mais perigoso.

“A violência contra a mulher não é um problema privado”

No vídeo, Paolla critica a naturalização desses crimes e chama atenção para a responsabilidade coletiva:

“Isso não é só estatística, são histórias reais… A violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema de todos nós.”

A atriz destaca que é possível agir de diversas formas: denunciando, acolhendo, escutando e compartilhando informações verdadeiras. Ela também enfatiza a importância de educar crianças sobre respeito, para prevenir novos ciclos de violência.

 “A sua voz pode salvar uma vida.”

Apoio e autonomia para recomeçar

Paolla também reforça que mulheres que sofrem violência precisam de muito mais do que uma medida protetiva — precisam de acesso a oportunidades, trabalho e autonomia para reconstruir suas vidas. E lembra que existem organizações e coletivos que prestam apoio, mas muitas vítimas nem sabem que podem contar com essa rede.

Mobilização nas redes

O vídeo continua repercutindo e acumulando milhares de comentários de apoio. Seguidores elogiaram a iniciativa da atriz e a importância de usar sua visibilidade para amplificar a pauta.

Ao encerrar a gravação, Paolla deixa uma mensagem direta:

“Enquanto algumas vozes insistirem em silenciar mulheres, a nossa precisa ecoar. Mulher merece viver com dignidade, com verdade, com vida.”

A publicação reforça a necessidade urgente de combater todas as formas de violência contra a mulher — e destaca o papel de cada pessoa na construção de um país mais seguro e justo para todas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

