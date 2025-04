Mulher é mantida refém pelo ex durante audiência on-line sobre violência doméstica

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta terça-feira (1º) sob suspeita de sequestrar a ex-companheira durante uma audiência online do Juizado de Violência Doméstica do Recanto das Emas, no Distrito Federal. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A vítima, uma mulher de 44 anos, relatou às autoridades que foi sequestrada na segunda-feira (31) e obrigada a circular pelo Distrito Federal contra sua vontade. Ela já possuía uma medida protetiva contra o homem e recebia acompanhamento da equipe do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid).

De acordo com o Ministério Público do DF, a audiência virtual tinha como objetivo discutir a relação da mulher com o agressor. Durante a sessão, imagens mostraram que a vítima estava dentro de um carro. Enquanto o homem mantinha a cabeça baixa, ela conseguiu virar a câmera do celular para indicar que estava acompanhada dele.

Em um momento do vídeo, uma promotora perguntou: "Tudo bem com a senhora?" Embora a mulher tenha respondido que sim, ela balançou a cabeça negativamente. Ao ser questionada sobre sua localização, informou que estava em Taguatinga. O suspeito, então, interveio: "É videoconferência. Não quero saber de conversa, não."

Prisão

A audiência foi interrompida antes do término. Ao perceberem que a mulher estava sendo coagida e mantida refém, membros do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública solicitaram um mandado de prisão contra o homem e acionaram a Polícia Militar.

O carro do suspeito foi localizado na DF-457, sentido Samambaia. Câmeras da viatura da PM registraram a abordagem. A vítima contou às autoridades que foi sequestrada em frente a um supermercado no Recanto das Emas e levada à força para um hotel em Valparaíso, Goiás. Na manhã seguinte, o homem a obrigou a entrar no carro e permaneceu dirigindo por diversas regiões do DF. Segundo o relato, o ex-companheiro estava em surto.

O casal já estava separado e, conforme a Polícia Militar, a vítima recebia apoio regular da equipe Provid. O homem foi encaminhado à delegacia de Taguatinga. A polícia informou que ele possui antecedentes criminais por violência doméstica.

Onde denunciar casos de violência contra mulher?

pelo número 180, que é gratuito.

pelo site da Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos, do Governo Federal;

pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil;

pelo número 190 da Polícia Militar em caso de emergência;

registre a ocorrência em uma delegacia de polícia, de preferência nas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam);

entre em contato com os Centros de Referência da Mulher para suporte psicológico, orientação jurídica e acolhimento.