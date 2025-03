Homem arranca silicone da esposa com faca de cozinha após brigar

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (30) após agredir sua companheira e retirar sua prótese de silicone de seu seio com uma faca. O agressor confessou o crime.

A vítima, que havia passado recentemente por um procedimento cirúrgico, relatou ter sido agredida com socos na cabeça e nas costas. Além disso, o homem utilizou uma faca de cozinha para arrancar a prótese de silicone do seio esquerdo da mulher, jogando-a pela janela em seguida. O caso aconteceu no Distrito Federal.

VEJA MAIS

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Militares do 25º BPM (Núcleo Bandeirante) se dirigiram ao local e encontraram o agressor na residência no Núcleo Bandeirante. Ele foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, com enquadramento na Lei Maria da Penha.

A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília para cuidados médicos.