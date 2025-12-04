Mulher é encontrada morta dentro de carrinho de supermercado em São Paulo

Uma mulher morta foi encontrada dentro de um carrinho de supermercado na madrugada de terça-feira, 2, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. A vítima ainda não foi identificada.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na Rua General Oscar Carvalho, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

Uma testemunha relatou ter visto um homem com um carrinho de mercado na região. Ele estava em atitude suspeita e abandonou o objeto antes de fugir a pé.

Investigação de homicídio

Após a fuga do homem, a testemunha se aproximou e notou o corpo de uma mulher dentro do carrinho. Em seguida, acionou a Polícia Militar.

O caso foi registrado como homicídio no 30° Distrito Policial (DP) do Tatuapé. A unidade requisitou perícia ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado.

Desta forma, a investigação é conduzida por meio de inquérito policial instaurado pelo DHPP. Exames periciais foram solicitados.

Demais diligências estão em andamento. O objetivo é esclarecer a autoria do crime e todas as circunstâncias dos fatos, acrescentou a SSP.