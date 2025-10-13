Maior trilha sinalizada da América Latina será inaugurada na COP 30

A maior trilha da América Latina, por dentro da Amazônia brasileira, será oficialmente lançada durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro em Belém. Serão 460 km, atravessando quase todo norte do estado do Pará. A estrutura da Trilha Amazônia Atlântica está na fase final. No trajeto, o visitante poderá conhecer o modo de vida das populações extrativistas, coletores de caranguejo, exploradores de babaçu, agricultores e pescadores.

O projeto é fruto do trabalho conjunto entre comunidades tradicionais, voluntários, o MMA (Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo (MTur), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto de IDEFLOR-Bio e a Conservação Internacional (CI).

O percurso entre a capital, Belém, e o município de Viseu, na divisa com o estado do Maranhão, está sendo equipado com mapas, sinalização e orientações, além do apoio dos moradores, prestadores de serviços e empreendedores locais capacitados.

A trilha cruzará sete unidades de conservação, entre reservas extrativistas marinhas, áreas de proteção ambiental, e um refúgio de vida silvestre, além de seis territórios quilombolas. E pelo aplicativo eTrilhas, os visitantes também podem entrar em contato direto com os prestadores de serviços nas proximidades.

Entre as sete unidades de conservação do percurso: reservas Extrativistas Marinhas Tracuateua, Caeté-Taperaçu, Araí-Peroba, Gurupi-Piriá, a Área de Proteção Ambiental Belém, o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e o Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna - e seis territórios quilombolas: Torres (Tracuateua), América (Bragança), Pitimandeua (Inhangapi), Macapazinho (Castanhal), Santíssima Trindade (Santa Isabel do Pará) e Macapazinho (Santa Isabel do Pará).

Exemplos semelhantes

De acordo com o diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Pedro Cunha e Menezes, existem trilhas semelhantes no Peru, Equador e Colômbia, e recebem turistas interessados em trilhas pela Amazônia. Mas nenhuma tão grande como a nova estrutura da Trilha Amazônia Atlântica.

Menezes ressaltou que a interligação entre as unidades de conservação proporcionada pela trilha tem papel fundamental na proteção dos animais que vivem na região. “Essa política está fazendo com que a gente passe a ter corredores florestados entre as unidades de conservação, que são usados para o turismo e recreação, mas também pela fauna, para se movimentar entre as unidades de conservação, permitindo a sua migração”, explica.

Conservação da biodiversidade

O trabalho está em alinhamento com a Convenção da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário. Esse tratado internacional prevê três pontos centrais: a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados pela utilização dos recursos genéticos.

A expectativa do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) é que, no primeiro ano de abertura da trilha, 10 mil pessoas percorram o trecho, que poderá ser feito a pé ou de bicicleta.