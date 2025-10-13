Incêndios atingem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ameaçam casas e animais da região

Um incêndio de grandes proporções que atinge a Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, desde o dia 28 de setembro, chegou ao Parque Nacional e ameaça casas no entorno, além de destruir parte da vegetação e matar animais que vivem no local.

Servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé, além de bombeiros, atuam para conter o avanço das chamas.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dois dos três incêndios que atingem a Chapada dos Veadeiros foram controlados ao longo do último final de semana.

"Informamos que dois incêndios que atingiam a Chapada dos Veadeiros foram controlados durante o último final de semana (11 e 12 de outubro). No momento, permanece ativo um incêndio na região de Nova Roma", informou o instituto.

Ainda não há um número oficial sobre a área total que já foi queimada. O ICMBio estima que ao menos 80 mil hectares já tenham sido afetados.

"Até o momento, não foram avistados animais selvagens atingidos pelos incêndios, porém animais domésticos (como bovinos), foram afetados pelas chamas", acrescentou.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás, pelo menos 30 proprietários de imóveis rurais já foram ou estão sendo notificados para que respondam pelos incêndios que castigaram a região da Chapada dos Veadeiros. O levantamento dessas foi feito pela secretaria com auxílio de imagens de satélite.

A operação da Semad teve início no dia 6 deste mês. Fiscais da Semad, militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e agentes da Polícia Civil investigam a responsabilização pelos focos de incêndio.

A Semad e os demais órgãos envolvidos detectaram situações em que um único proprietário pode ser responsabilizado pela devastação de 30 mil hectares. Na operação de campo, houve também abordagens em flagrante.

No ano passado, um incêndio área de conservação queimou 10 mil hectares na região Chapada dos Veadeiros, 7 mil deles dentro do Parque Nacional, segundo ICMBio.