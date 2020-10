Polícia interrompe apresentação de funkeiro MC Poze em casa de shows na Augusto Montenegro

A apresentação do carioca MC Poze do Rodo, que ocorreria em uma casa de shows na avenida Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, em Belém, foi suspensa após a Polícia Militar ir ao local, na madrugada deste domingo (25).

Pelas redes sociais, pessoas que assistiam ao show filmaram as várias viaturas na frente do estabelecimento e um tumulto ocorre quando os policiais chegam. O local foi esvaziado rapidamente e a apresentação, suspensa. O público foi revistado pelos policiais, e dezenas de pessoas aparecem com as mãos na cabeça em vídeos compartilhados nas redes. A Guarda Municipal de Belém (GMB) confirmou que também participou da ação.

Já no camarim, o cantor falou um pouco sobre o caso. "Fala rapaziada de Belém. Por motivo de força maior, tô aqui no camarim, esperando. Se não rolar, um abração pro meus fãs e um beijão, que eu não tenho nada a ver com isso. O bagulho não foi entre os contratantes. Entre os contratantes e eu tava tudo certo. Bagulho foi motivo de força maior mesmo, valeu?", disse o funkeiro em uma série de stories compartilhada em seu Instagram.

Em nota, a a Polícia Militar informou que, no início da madrugada deste domingo (25), foi acionada para verificar a denúncia de aglomeração, em descumprimento às normas de combate ao novo coronavírus, em uma casa de shows, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. "Oito pessoas foram encaminhadas para a Seccional Urbana da Marambaia e seis menores de idade que estavam no local levados à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data)", diz o texto da assessoria da PM.

A carreira do autor do hit "Tô Voando Alto" vem sendo marcada por polêmicas. MC Poze foi considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro, após ser denunciado pelo Ministério Público, que decretou a prisão preventiva por supostas ligações com o tráfico de drogas e com facções criminosas em julho. Pelas redes sociais, o cantor alegou perseguição.