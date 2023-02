Rodrigo Mussi fala que não lembrava de tatuagem de Key e revela motivo do afastamento entre eles

Key Alves não se priva de falar sobre as pessoas com quem "ficou" diante das câmeras do BBB 23. Logo nos primeiros dias de confinamento, a atleta mostrou uma tatuagem que fez em homenagem ao ex-BBB Rodrigo Mussi, com quem, segundo ela, teve um affair no ano passado. Inclusive, no dia do acidente de que foi vítima o modelo, Key disse que os dois haviam estado juntos minutos antes.

Mussi revelou que não tinha intimidade com a atleta logo após o comentário feito pela sister, no programa Encontros. Ao TV Fama, ele disse que não lembrava que Key tinha feito a tatuagem e afirmou que os dois só se viram uma vez, no dia do acidente. Mas nesta segunda-feira (31), o ex-BBB explicou como tudo ocorreu.

Em seu perfil no Instagram, Mussi postou vários stories comentando a situação. “Ela estava comigo minutos antes de acontecer o acidente, e eu sei que foi muito grave na época e isso pode ter abalado ela. Eu tento me colocar no lugar dela para imaginar o quanto isso a abalou”, disse o influenciador.

VEJA MAIS

O acidente citado deixou Mussi hospitalizado quase um mês e fez com que ele passasse por três cirurgias. Segundo o ex-BBB, ele se afastou de todos depois do ocorrido, inclusive de Key, e acabou perdendo o contato com a jogadora e influencer: “Na época a gente se afastou, porque eu quis me isolar, eu me isolei do mundo, quis ficar sozinho, quis entender tudo o que aconteceu e a gente acabou perdendo o contato”.

“Eu não lembrava muito [que ela tinha tatuado]. Logo que eu saí do hospital, eu vi umas mensagens e ela mandou uma foto de uma tatuagem. Legal, bacana. Não sei se ela vai apagar a tatuagem um dia, mas legal. Eu conheço pouco, eu vi ela só no dia do acidente”, explicou.