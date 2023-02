BBB23: produção ativa botão de desistência; Fred trola brothers

Nesta quinta-feira (02), a produção do Big Brother Brasil (BBB 23) ativou o temido botão de desistência, duas semanas após o início do reality. O aparato é bem temido e destinado para quem deseja sair da casa mais vigiada do Brasil. Sabendo disso, Fred Desimpedidos deu um susto nos colegas após o botão acender pela primeira vez.

Nesta edição, o botão só acende em momentos específicos. Sem anunciar nada, em certo momento, o ex de Bianca Andrade imitou o som que o aparelho faz quando algum brother desiste.

A paraense Paula foi a primeira a reclamar do susto. “Quer me matar?”, questionou a biomédica. Marvvila chegou a brincar com Paula: “Cadê, Paulinha, testa aí para a gente ver.” “Abre aí só para limpar. Está com pó ali, só para dar uma limpadinha”, incitou Fred.

