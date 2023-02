Veja o que rolou na madrugada de sexta-feira, 3, no BBB 23

Gustavo é o novo Líder da semana do BBB 23, e seu Reinado começou colocando Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cezar Black e Marvvila no VIP. A madrugada desta sexta-feira, 3, teve muita resenha sobre o jogo, choro e pegação no quarto do Líder. As informações são do "Splash", da UOL.

Após a prova do Líder, onde Gustavo se tornou o soberano da semana, Domitila precisou ser levada ao "além" para receber atendimento médico, devido ter se machucado. Ao retornar descobriu que estava na Xepa e não ficou contente com a notícia.

A Xepa também mexeu com outra sister, Sarah chorou por estar mais uma semana fora do VIP. O líder Gustavo conversou com Sarah e pediu desculpas e se comprometeu que, caso alguém do grupo vença na próxima semana, que pediria que a colocassem no VIP.

Key disse que "vai ter sexo", logo após Gustavo vencer, mas ficou insegura por conta das câmeras. Isso a deixou insegura porque a família do casal "AgroVôlei" assistiria. No entanto, no quarto do líder, a pegação esquentou o edredom. As câmeras do pay-per-view saíram do "ar" e o que rolou de fato, ficou na imaginação. Mas, o casal afirmou que ficou só nos beijos.

Nos outros cômodos da casa mais vigiada do Brasil, os brothers e sisters confabularam sobre o novo Líder e as possíveis formações do Paredão. "Agora eu quero ver o posicionamento dele [Gustavo] como jogador. Fica muito na resenha, na brincadeirinha, disse Tina. Ela e Bruno também comentaram que Ricardo está com medo do Paredão, mas se ele fosse com “alguém que não está entregando nada” não seria eliminado.

Integrantes do BBB 23 se reúnem e falam mal de Paula Freitas. (Reprodução / Twitter)

Paula foi bastante criticada pelos integrantes do quarto Fundo do Mar. Disseram que ela não era confiável e que transitava pelos quartos. Cristian sugeriu se aproximar dela para colher informações.

Paula analisou os possíveis nomes ao Paredão: "Larissa, Alface, Guimê […] Dá também pra ver por quem ele chamou pra dar torta na cara”, disse Já Bruno acredita que o MC não vai opr causa das boas conversas que ele e o Líder estão tendo e poderá colocar a Amanda. "Lari pode ou não ir [ao paredão]. Se ele [Gustavo] quiser lamber o c* do Fred, ele não coloca a Lari, não", retrucou Paula com outro nome indicado.

A Xepa assusta! E MC Guimê disse que Cara de Sapato poderá sofrer. "A gente tem que falar sobre Xepa com o Sapato, porque acho que é o que mais vai sofrer". A paraense concordou: "Não é porque ele não come fígado ou rabada, é porque ele come muito", pontuou.

Fred foi questionado por Amanda e Cara de Sapato sobre as informações que ele teria do quarto secreto. Larissa também questionou sobre suas falas, se isso teria pegado de alguma forma. "Fico com medo de ter falado alguma coisa deles […] A gente acaba expondo muita coisa sobre relacionamento. Várias coisas... Tenho medo disso ter pego alguma proporção. Tu vive aqui e acha que não tá sendo filmado, mas tem muita pessoa envolvida, sabe?"

Fred também se incomodou com a mudança de assunto. "Se a Key chegar aqui e tô conversando com o Gabriel e estamos falando de jogo, não vou mudar de jogo com ela. Eu jamais mudaria de assunto, sendo assunto de jogo, se algum aliado meu chegasse. E vocês mudaram e eu não entendi o porquê", disse.

Já Sapato disse que Fred teria a possibilidade de expor seu jogo. "Você 'tá' tendo a oportunidade de expor meu jogo e da Amanda pra Bruna que, supostamente, eu não queria que soubesse", arguiu. "Prefiro guardar. Pode ser um assunto que não seja nada relevante ou pode ser que seja. Fica essa dúvida no ar', devolveu Fred.

Bruna se magoou e disse que não sente certeza nas falas do médico. Fred retrucou e disse que não queria insinuar que Amanda e Sapato falaram mal dela, “eles estão jogando, Bruna, jogue também”, finalizou.

Os ânimos estão cada vez mais instáveis na casa e, os brothers e sisters estão tentando manejá-los.