BBB 23: paraense Paula Freitas arremata o Poder Curinga da semana; saiba como será a dinâmica

Nesta sexta-feira (3) aconteceu a dinâmica do Poder Curinga dentro da casa do "Big Brother Brasil 23", e quem conseguiu arrematar o prêmio foi a paraense Paula Freitas. A sister deu o maior lance e ganhou o Poder de Escolha.

Conforme o explicado, a dinâmica do jogo acontece a partir da ligação do Big Fone que vai tocar dias antes do Paredão. O participante que atender vai poder indicar duas pessoas. A paraense, dona do Poder Curinga, poderá escolher entre os indicados quem vai se salvar do Paredão.

O último participante que conseguiu levar o Poder Curinga da semana anterior foi o lutador Antônio "Cara de Sapato".