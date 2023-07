Nutricionista Marina Duarte estreia o 'Cha tododia" no Grupo Liberal

O Grupo Liberal começou com o projeto que engloba uma série de geradores de conteúdos de vários segmentos como forma de ampliar aos ouvintes, leitores e internautas informações atualizadas e diversas. Entre os influenciadores do projeto está a nutricionista Marina Duarte com o Chá Tododia, que vai estrear com seus conteúdos semanais, nesta sexta (6).

A influenciadora Marina estreia com o Cha tododia, onde ela vai fornecer uma vez por semana, por meio das redes sociais, com vídeos em formato de reel com dicas de alimentação, uma vez que o período de férias escolares acaba quebrando a rotina alimentar de crianças e adultos.

"Vamos compartilhar dicas de como as pessoas podem se alimentar de forma adequada durante o verão, vamos falar sobre os cuidados para que mesmo durante as viagens as pessoas não percam o foco e possam dar continuidade com os cuidados com a alimentação. Esses conteúdos serão liberados ao público semanalmente", explica a nutricionista e influenciadora.

Marina diz que começou a compartilhar esse tipo de conteúdo nas redes sociais há sete anos e,nesse período, passou a ganhar seguidores. O engajamento na internet fez com que ela fosse buscar mais conhecimento e decidiu cursar nutrição. "Me formei, atendo em consultório e hoje além de influenciadora digital também atuo como nutricionista", destaca.

Marina é apaixonada por um estilo de vida saudável, atividades físicas e nutrição. Com leveza, carisma e humor, compartilha a sua rotina com conteúdos interativos nas redes sociais influenciando seu público da melhor maneira possível.

Conteúdos com base na rotina saudável, lifestyle, atividades físicas, dicas de nutrição, receitas, dicas de chás, moda, viagens e festas. Sem deixar de lado o equilíbrio de uma vida normal.Atraindo diferentes públicos e de diversas localidades do Brasil.