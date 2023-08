Filipe Ret e namorada treinam juntos e exibem músculos em academia

Filipe Ret e a namorada, Agatha Sá, estão passando uns dias hospedados em um hotel de Angra dos Reis. Porém, mesmo em viagem, o casal não abriu mão do treino, o rapper e a influenciadora postaram da academia, exibindo os músculos nos cliques do Instagram. "Deus, eu te pedi um ratinho de academia e tu me deu um deus grego. Amém", brincou Agatha.

Filipe e Agatha só assumiram publicamente o namoro em junho, mas eles já haviam sido fotografados juntos. A influenciadora vinha prestigiando os shows do rapper antes disso. Após assumir o namoro, a influenciadora Agatha Sá veio a público denunciar comentários transfóbicos que ela afirmava ter recebido. Em um post feito no Instagram , em maio, ela também se declarava "bissexual".

"Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou", começou. "Porém a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso", desabafou na ocasião.

Confira alguns registros da viagem do rapper:

