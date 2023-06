Filipe Ret assume namoro após polêmica com influenciadora trans: 'Amor livre'

Envolvido em uma série de polêmicas, o cantor Filipe Ret assumiu nesta segunda-feira, 12, que está namorando. Ele aproveitou o Dia dos Namorados para assumir seu relacionamento com a influenciadora Agatha Sá. Nas redes sociais, ele superou a discrição e posou agarradinho ao lado da amazonense e usou uma legenda sugestiva. "Free love [amor livre]", disparou.

Apesar de ser a primeira postagem oficial do casal, não é a primeira vez que os dois são vistos juntinhos. Quem acompanha a vida e a carreira do cantor sabe que ele e Agatha vivem um affair, pelo menos, desde o fim de maio, quando foram clicados lado a lado pela primeira vez. De lá para cá, Agatha e Ret não se desgrudaram mais. A influenciadora tem acompanhado o cantor em shows e viagens pelo país e até se envolveram em uma polêmica recentemente.

Filipe Ret e a namorada, Agatha Sá (Foto Instagram @filiperet)

Influenciadora trans

O namoro de Filipe Ret começa após uma polêmica. O cantor foi acusado de fazer uma proposta para outra influenciadora, Sophia Barclay. Ele teria convidado a bela para uma noite quente, algo que ela resolveu expor. “Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu”, disse a influenciadora trans.

