Anitta passa perrengue com pimenta durante entrevista ao quadro 'Hot Ones'

A cantora Anitta participou de uma entrevista na última quinta-feira (3) e encarou o quadro "Hot Ones", da revista "First We Feast", especializada em gastronomia. A artista revelou que não tinha costume de comer comidas apimentadas, no entanto, a entrevista era acompanhada de um prato de asinhas de frango cobertas por molhos muito picantes. Confira!

A entrevista conduzida por Sean Evans passeou pela carreira da cantora e serviu à internet um momento de Anitta passando um guardanapo na língua e bebendo leite para tentar acalmar a sensação de queimação na boca, devido aos molhos de pimenta.

"Se alguém tentar roubar as minhas coisas, eu vou jogar leite neles", disse Anitta tomando leite. A cantora também brincou que substituiria seu spray de pimenta pelo molho.

Conforme a intensidade da pimenta iria aumentando, Anitta xingava em português e chegou até a molhar os lábios no copo de leite. Confira o vídeo da entrevista:

[Youtube=5BpPzL27ij4&t=227s]