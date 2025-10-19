Capa Jornal Amazônia
Jorge e Mateus explicam motivos para pausa na carreira: 'A estrada te cansa bastante'

Estadão Conteúdo

Recentemente, Jorge e Mateus anunciaram que farão uma pausa na carreira e em seus shows. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo deste domingo, 19, a dupla explicou os motivos da decisão.

Jorge abordou o assunto: "Nesse próximo ano 2026, a dupla Jorge e Mateus vai completar 21 anos. Um ano sabático. Não vai chegar a ser 'um ano', acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso. Uma hora de pensar nas novas diretrizes, os caminhos que a gente deve percorrer pelos próximos 20 anos."

O cantor destacou que o fato de se afastar dos shows não deve impedi-lo de trabalhar em novas canções: "Colocar a cabeça no lugar. Compor. Produzir música. Dar uma curtida na molecada. Poder viajar com eles quando estão de férias..."

Mateus emendou a resposta ao falar sobre os filhos: "Participar do dia a dia na escola. São as pequenas coisas às quais a gente quer se apegar um pouco. Esse lance de: 'Ah, mas você vai viajar de novo?'. Como você responde isso para uma criança que quer ter o pai ao lado, buscando na escola, participando? Isso pesa para a gente."

"Ao mesmo tempo, a gente vai descansar um pouco a cabeça e trabalhar de forma mais tranquila nas próximas músicas. Tentar ficar mais potente novamente, porque a estrada te cansa bastante. As coisas vão ficando iguais e rotineiras", concluiu.

