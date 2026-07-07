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Bebê de 1 ano é encontrada mamando no peito da mãe após mulher ser assassinada em Minas Gerais

A mulher foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Policiais militares encontraram uma bebê de 1 ano mamando no peito da mãe, que já estava morta, ao atenderem uma ocorrência em uma residência de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. A mulher foi identificada como Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, que, segundo a Polícia Civil, foi vítima de feminicídio na noite do último sábado, 4.

Karen foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, no bairro Bom Pastor. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime.

Em análise preliminar, ficou constatado que a vítima morreu por asfixia provocada por estrangulamento.

O homem foi localizado e preso na tarde de domingo, durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil, após fugir do imóvel onde Karen foi morta. Antes de deixar o local, Matta teria ligado para a própria irmã e pedido que ela fosse até lá.

Após ser identificado, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que mantém investigações para esclarecer a dinâmica, a motivação e todas as circunstâncias do crime. A Defensoria Pública, responsável pela defesa de João Vitor Silva Coleta da Matta, informou que não se manifesta sobre casos específicos devido a política institucional.

Karen deixou sete filhos e seis netos. Além da bebê de 1 ano encontrada ao lado da mãe, outra criança, também filha do casal, estava na residência no momento do crime. As duas foram acolhidas por familiares.

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FEMINICÍDIO/MG/BEBÊ/MAMANDO/PEITO
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