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Suspeito de atirar contra irmão de Eloá Pimentel entra na lista da Interpol

Interpol atendeu ao pedido da Secretaria de Segurança Pública e publicou uma Difusão Vermelha para localizar e prender o suspeito

Estadão Conteúdo

O suspeito de atirar no tenente da Polícia Militar de São Paulo, Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, Hércules Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de Golias, Chavinho e Peruca, foi incluído na lista de fugitivos da Interpol. Considerado foragido, Siqueira poderá ser capturado em qualquer local do mundo, caso deixe o Brasil.

O pedido foi formulado pela Secretaria da Segurança Pública. A Interpol atendeu ao pedido e publicou uma Difusão Vermelha (Red Notice) para localizar e prender o suspeito.

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"Há informações de inteligência que apontam risco concreto de fuga para o exterior, inclusive por rotas irregulares de fronteira, motivo pelo qual foi solicitada sua captura para fins de extradição", explica o secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Henguel Ricardo Pereira.

A Difusão Vermelha foi expedida pela Organização Internacional de Polícia Criminal com base no mandado de prisão temporária emitido em 3 de julho pela 2ª Vara Criminal e do Júri de São Caetano do Sul. Hércules responde por tentativa de homicídio qualificado.

A publicação determina que, caso o procurado seja localizado em qualquer país membro da Interpol, as autoridades competentes realizem sua prisão provisória e comuniquem imediatamente o Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, para adoção das medidas de extradição previstas nos acordos internacionais.

Ronickson foi baleado na manhã de sábado, quando estava parado em um semáforo. Ele é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais longo da história de São Paulo, em outubro de 2008.

Como o crime ocorreu?

O crime ocorreu na manhã do último sábado. Ronickson estava em uma moto, parado em uma semáforo da Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O tenente estava de folga e à paisana.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que ele é surpreendido pelos criminosos, que se aproximam, em outra motocicleta, e efetuam os disparos.

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TENENTE/BALEADO/ROTA/IRMÃO/ELOÁ/ATIRADOR/LISTA/INTERPOL
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