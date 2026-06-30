Irmão de Eloá Pimentel, tenente da PM alvo de atentado poderá ter sedação reduzida
Pimentel foi atingido por vários disparos durante uma tentativa de homicídio cometida por dois homens em uma moto
O boletim médico desta terça-feira, 30, do tenente-coronel da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, que foi baleado no último fim de semana, indica que ele poderá ter redução do nível de sedação. A equipe médica deu sinalização positiva quanto a essa possibilidade, informou o boletim.
Segundo a Polícia Militar, Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás durante uma tentativa de homicídio cometida por dois homens em uma moto. Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois pelo helicóptero Águia. Ainda conforme a PM, ele passou por "complexa cirurgia neurológica".
Conforme o boletim desta terça-feira, o tenente-coronel permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com o quadro clínico estável e sem alterações significativas em relação à avaliação anterior. O caso dele é considerado extremamente grave.
Na madrugada de domingo, 28, dois suspeitos de envolvimento no atentado foram presos. Segundo a polícia, eles prestaram "apoio logístico e transporte" aos criminosos que efetuaram os disparos. A motivação do crime ainda está sendo investigada.
O tenente é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais longo da história de São Paulo, em outubro de 2008.
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