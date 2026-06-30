Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Irmão de Eloá Pimentel, tenente da PM alvo de atentado poderá ter sedação reduzida

Pimentel foi atingido por vários disparos durante uma tentativa de homicídio cometida por dois homens em uma moto

Estadão Conteúdo
fonte

Ronickson Pimentel dos Santos (Instagam @r_pimentels)

O boletim médico desta terça-feira, 30, do tenente-coronel da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, que foi baleado no último fim de semana, indica que ele poderá ter redução do nível de sedação. A equipe médica deu sinalização positiva quanto a essa possibilidade, informou o boletim.

Segundo a Polícia Militar, Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás durante uma tentativa de homicídio cometida por dois homens em uma moto. Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois pelo helicóptero Águia. Ainda conforme a PM, ele passou por "complexa cirurgia neurológica".

Conforme o boletim desta terça-feira, o tenente-coronel permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com o quadro clínico estável e sem alterações significativas em relação à avaliação anterior. O caso dele é considerado extremamente grave.

Na madrugada de domingo, 28, dois suspeitos de envolvimento no atentado foram presos. Segundo a polícia, eles prestaram "apoio logístico e transporte" aos criminosos que efetuaram os disparos. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

O tenente é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais longo da história de São Paulo, em outubro de 2008.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tenente

baleado

Rota

irmão

Eloá

boletim
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda