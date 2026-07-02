Vídeo: Richarlison relata disputa judicial por mansão de R$ 10 milhões envolvendo Flávio Bolsonaro

O atacante Richarlison voltou a comentar publicamente a disputa judicial envolvendo uma mansão avaliada em cerca de R$ 10 milhões, em Angra dos Reis (RJ). O caso também envolve o nome do senador Flávio Bolsonaro.

A manifestação ocorreu após o atleta compartilhar, nas redes sociais, um vídeo da advogada imobiliária Ana Paula Zantut, que explica os detalhes do processo. Veja:

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"Realmente gastei em torno de R$ 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. Estou até hoje sem receber a minha grana", escreveu o jogador.

Entenda a disputa

Segundo a advogada, Richarlison e seu empresário adquiriram a propriedade da mansão, enquanto a posse do imóvel foi posteriormente negociada com o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro. A disputa judicial gira em torno da validade dessa cessão de posse e de quem tem o direito de utilizar o imóvel.

De acordo com a explicação apresentada no vídeo, a matrícula do imóvel ainda continha um antigo registro de cessão de posse, datado de 1968. Esse direito acabou sendo adquirido por uma empresa ligada a Willer Tomaz, que posteriormente ingressou com uma ação de reintegração de posse.

A discussão na Justiça envolve justamente a legalidade dessa transferência. Uma das sócias da empresa que detinha a posse afirma ter sido induzida a erro no momento da assinatura do contrato, argumento que pode levar à eventual anulação do documento.

Comentário de Richarlison. (Reprodução)

Qual é o envolvimento de Flávio Bolsonaro?

Embora não seja réu nem parte da ação, Flávio Bolsonaro aparece ligado ao caso por sua relação com o advogado Willer Tomaz, que disputa a posse da mansão. O senador foi indicado como testemunha pelos advogados de Richarlison após ter visitado o imóvel antes da disputa judicial.

Segundo informações já divulgadas, Flávio esteve na propriedade em 2020 acompanhado da esposa e voltou ao local em 2021 ao lado de Willer Tomaz. Na época, o advogado manifestou interesse no imóvel, mas foi informado de que ele já havia sido vendido à empresa ligada ao jogador.

Em declarações anteriores, o senador afirmou que não participou da negociação e disse manter apenas uma relação de amizade com Willer Tomaz.

A disputa pela mansão voltou a ganhar repercussão após o vídeo publicado pela advogada viralizar nas redes sociais. O caso, que tramita há anos, envolve discussões sobre a diferença entre propriedade e posse do imóvel, além da validade dos contratos firmados durante a negociação.

Até o momento, Richarlison afirma que ainda não recuperou o investimento realizado na compra da mansão.