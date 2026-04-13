Richarlison detalha depressão após Copa de 2022: 'Pensei em jogar o carro contra uma parede' A revelação foi feita durante uma entrevista à revista France Football Estadão Conteúdo 13.04.26 20h32 O brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, afirmou que a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2022 afetou negativamente sua saúde mental. Em entrevista à revista France Football, o jogador revelou que entrou em depressão após o Mundial do Catar. "Após a Copa do Mundo de 2022, entrei em depressão. Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos... Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias. Um dia, enquanto dirigia, pensei em jogar o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido", disse o jogador. Além da frustração com a queda do Brasil nas quartas de final da última Copa nos pênaltis para a Croácia, o jogador também teve que lidar com conflitos com seu ex-agente e uma sequência de lesões que o deixaram longe dos gramados por um longo período. No entanto, segundo Richarlison, ter buscado terapia e conhecido a mulher contribuíram para que ele superasse os transtornos psicológicos. "Foi a primeira vez que tive que lidar com tantos problemas, parecia um poço sem fundo. Em meio a todo aquele caos, conheci um advogado honesto que colocou meus assuntos e bens em ordem. Trabalhei com um psicólogo e, o mais importante, conheci minha mulher", contou o atleta, que já defendeu publicamente tratamento psicológico. Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison faz questão de sempre falar sobre sua terra natal. À France Football, o atacante recordou de alguns momentos da infância em que conviveu de perto com o crime e a violência. "Uma bala passou perto da minha cabeça. Tive medo de morrer", disse. Revelado pelo América-MG, o jogador ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após destaque na Inglaterra no Watford e no Everton, o jogador se transferiu para o Tottenham, onde foi campeão da Liga Europa na última temporada. Segundo o jogador, o futebol foi primordial para que ele driblasse o contexto em que estava inserido e recusasse, inclusive, convites para praticar atividades ilegais. "Não é fácil resistir ao dinheiro fácil. Já manuseei armas, mas, graças a Deus, tive uma boa educação. Eu não queria acabar na cadeia. Alguns dos meus amigos estão mortos, outros estão presos." Apesar de ficar fora das últimas convocações da seleção, Richarlison ainda sonha em ver seu nome na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, que tem deve ser divulgada no dia 18 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Richarlison depressão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31