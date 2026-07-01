Professora recebe copo de água com vidro de aluno em sala de aula: 'Se eu fosse você não beberia'

A professora Michele Ramos denunciou a atitude de um aluno que colocou vidro dentro de um copo com água e o deu para ela beber, nesta terça-feira (30), durante uma aula de Ciências em uma escola da rede municipal de São José dos Campos, em São Paulo. Assim que recebeu a "suposta gentileza" das mãos do estudante, a educadora disse que os alunos começaram a agir de forma estranha e percebeu que algo estava errado.

Enquanto as crianças riam, cochichavam e faziam alguns sinais, ela decidiu não beber a água, mas precisou ser encaminhada para atendimento médico após ficar abalada com a situação. "Depois que ele voltou com água, eu percebi que estava todo mundo meio agitado. Perguntei o que tinha e ninguém falava. As meninas diziam: 'Se eu fosse você, não beberia'. Mas eu senti uma certa cumplicidade", explicou ao G1.

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Os alunos acusados já estão sofrendo as devidas punições

No total, três alunos do 8º ano da EMEFI Prof.ª Ildete Mendonça Barbosa, que fica localizada no bairro Parque Residencial União, já receberam algumas punições ao serem suspensos até o fim de julho e identificados pela Prefeitura como principais envolvidos no caso. Segundo as investigações, os estudantes teriam colocado a lâmina de vidro dentro do copo com água enquanto ela estava organizando os materiais.

Ao analisar o episódio, a advogada especialista em Direito do Servidor Débora Constantino ressaltou que os jovens podem responder por ato infracional, sendo que a professora também pode pedir indenização aos responsáveis por danos morais. Além disso, a educadora deve abrir uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), um direito que garante benefícios relacionados à saúde física e mental dos profissionais.

Em entrevista à TV Vanguarda, a secretária de Educação e Cidadania, Ruth Zorneta, destacou que os órgãos competentes já estão tratando do episódio. "Nossos alunos realmente vão sofrer as medidas previstas em legislação. Estamos tratando o caso como ato infracional. Encaminhamos para o Conselho Tutelar e para a delegacia. A professora foi acolhida e receberá todo o apoio necessário", concluiu Ruth Zorneta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)