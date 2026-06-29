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Disney+ aumenta preços no Brasil; veja novos valores dos planos

Estadão Conteúdo

O Disney+ teve um reajuste nos preços, com aumentos que chegam a 7% em todos os planos. Com a mudança, o streaming da Disney passa ter o preço mais caro entre as plataformas que atuam no Brasil.

Confira as mudanças

O plano padrão com anúncios, subiu de R$ 27,99 para R$ 29,90. A opção sem publicidade saiu de R$ 46,90 para R$ 49,90; e o plano Premium, o mais completo, teve o preço reajustado de R$ 66,90 para R$ 69,90.

Os novos valores foram comunicados por meio do site oficial da plataforma.

O serviço oferece também desconto de 30% para assinaturas anuais. Nesse modelo, o plano Premium passa a custar R$ 48,99 mensais, enquanto o plano padrão sem anúncios custa R$ 33,99, considerando o pacote de 12 meses.

Os preços das outras plataformas

Netflix: Padrão com anúncios R$ 29,90 mensais | Padrão 44,90 mensais | Premium R$ 59,90 mensais | Para ter assinante extra: adicional de R$ 9,90 no plano padrão com anúncio e de R$ 12,90 para os planos Padrão e Premium.

Globoplay: Padrão com anúncios R$ 14,90/mês no plano anual ou R$ 22,90/mês no plano mensal | R$ 29,90/mês no plano anual ou R$ 39,90/mês no plano mensal.

HBO: Básico com anúncios R$ 29,90/mês (ou R$ 274,80/ano) | Standard: R$ 44,90/mês (ou R$ 418,80/ano). | Platinum: R$ 55,90/mês (ou R$ 538,80/ano).

Prime: R$ 19,90 por mês no plano mensal, ou R$ 166,80 à vista (equivalente a R$ 13,90/mês) no plano anual. O catálogo da Disney+ possui mais de 2,5 mil títulos de filmes e séries, além de dezenas de milhares de episódios. O acervo varia de acordo com o país.

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