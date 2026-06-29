'Xica da Silva' volta aos cinemas em versão restaurada e tem destaque na CineOP

O clássico "Xica da Silva" (1976), dirigido por Cacá Diegues e protagonizado por Zezé Motta, voltou às telas em uma cópia restaurada em 4K e teve sua primeira exibição pública antes do relançamento nacional no último domingo (28), durante a 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto. O filme integrou a Mostra Preservação, um dos principais espaços dedicados à valorização do patrimônio audiovisual brasileiro.

A programação está sendo acompanhada pelo colunista e jornalista Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal.

O restauro foi realizado às vésperas de o longa completar cinco décadas. A obra foi restaurada a partir do negativo original e retorna ao circuito comercial brasileiro no dia 16 de julho, por meio da Sessão Vitrine Petrobras.

Exibição em Belém

Na capital paraense, uma sessão especial ocorrerá no dia 15 de julho, às 18h30, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, localizado no bairro da Campina. A entrada é gratuita, mas os interessados devem realizar inscrição prévia no site da instituição. Ao todo, serão disponibilizados 44 lugares.

Marco do cinema brasileiro

O longa se tornou o maior sucesso de bilheteria da carreira de Cacá Diegues, levando mais de 3,1 milhões de espectadores aos cinemas. Ele também marcou a história do audiovisual nacional ao colocar uma mulher negra no centro da narrativa, reunindo humor, música, erotismo, espetáculo e crítica histórica em uma linguagem popular.

Segundo a diretora-presidente da Academia Brasileira de Cinema e viúva de Cacá Diegues, Renata Almeida Magalhães, o processo de restauração buscou recuperar a experiência visual concebida originalmente pelo diretor.

"É um restauro feito a partir do negativo original para 4K. Depois de quase 50 anos, vamos poder rever esse filmaço da maneira como ele foi realizado", afirma durante a entrevista exclusiva.

Para Renata, o trabalho respeitou as características técnicas da produção, incluindo o formato original de exibição. "O filme foi restaurado na janela original dele, que é a 1.33. É assim que ele foi concebido e é dessa forma que o público vai assisti-lo nas salas de cinema", explica.

Ela destacou ainda que o relançamento permitirá que novos espectadores conheçam a obra, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de revê-la para quem a acompanhou em seu lançamento.

"Acho que é um filme que continua atual. Quem já viu poderá rever e apresentar 'Xica da Silva' para uma nova geração", diz.

Preservação da memória

Durante a CineOP, Renata também ressaltou a importância da preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. Segundo ela, a restauração de filmes representa um esforço para manter viva a história do cinema nacional.

"Preservar a memória do cinema brasileiro é preservar a memória do Brasil e da nossa cultura", afirma.

Ela acrescentou que os avanços tecnológicos, como a digitalização, ampliam as possibilidades de conservação das obras. "Essas ações precisam ser cada vez mais constantes. Preservar é saber quem nós somos, quem fomos e o que queremos ser", declara.

Ainda nesta terça-feira (30), no último dia da mostra, a restauração do longa será debatida na mesa "Apresentação de cases de restauro – Xica da Silva e Vento Norte", com a participação de Débora Butruce, coordenadora da restauração do filme; Renata; e Carla Domingues, gerente executiva da Vitrine Filmes.

Ao comentar a realização da CineOP em Ouro Preto, cidade próxima a Diamantina, onde "Xica da Silva" foi filmado, Renata destacou o simbolismo da mostra: "É importantíssimo, porque reforça a necessidade de resgatar nossa memória audiovisual. Isso torna tudo ainda mais significativo".

Cacá Diegues e Renata Almeida Magalhães (Divulgação)

Ao final da entrevista, ela deixou um convite ao público paraense. "O pessoal de Belém do Pará, lugar que o Cacá amava e onde filmou grande parte de 'Bye Bye Brasil', não perca 'Xica da Silva' em um cinema perto de vocês", afirma.