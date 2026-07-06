Craque Neto acusa Luciano Huck de 'passar pano' para derrota do Brasil: 'Tem o rabo preso'

O apresentador e ex-jogador Neto criticou Luciano Huck após ele ter aberto o "Domingão com Huck" comentando sobre a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega no último domingo (5), nas Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2026. Em seu programa da Band, Neto fez duras críticas aos atletas brasileiros e ao apresentador da TV Globo, alegando que o comunicador teria defendido os jogadores brasileiros porque "fez entrevistas com todos eles".

Na ocasião, Luciano disse que não queria culpar ninguém. “Que situação… Eu sou torcedor, eu sou brasileiro, eu sou otimista, eu sempre acho que vai dar. Sou um otimista incorrigível (...) Queria dizer que eu estou triste, acho que essa é a palavra. Eu acredito na Seleção Brasileira, eu gosto de futebol, adoro Copa do Mundo, mas dessa vez não deu. Não quero culpar ninguém, não quero julgar ninguém”, declarou Huck.

Após escutar a opinião de Luciano Huck, o Craque Neto ironizou o comentário durante o "Donos da Bola" desta segunda-feira (6). “Eu vi ontem o tal do Luciano Huck: ‘Ai que tristeza, mas eu não vou falar mal de jogador’. Mas não fala mesmo, irmão. Você é contra o Bolsa Família!”, revelou.

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Craque Neto alegou que Luciano Huck "tem o rabo preso"

Em seguida, o Craque Neto continuou a tecer críticas contra Luciano, alegando que a situação havia sido vergonhosa. “Você estava no camarote de quantos milhões de dólares? Mas lógico que não, você entrevistou a família do Ancelotti. Entrevistou a família de todo mundo, vai meter o pau nos caras? Não vai, tem o rabo preso, pô! Vai meter o pau? Não vai. Porque isso é uma vergonha”, destacou o apresentador Neto.

Nos comentários do X, muitas pessoas elogiaram as críticas do Craque Neto ao Luciano Huck. "Neto tá lavando a alma do povo brasileiro", "E ele tem mesmo, não passa de uma marionete da elite kkkk Neto raiz demais", disse outra pessoa. "Vai ter que fazer do zero, essa seleção! Como vai colocar aquele cara pra bater pênalti, se tinha o Vini Jr.? Independente dos relatórios, era para o Vinícius bater", escreveu um terceiro seguidor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)