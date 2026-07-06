Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Craque Neto acusa Luciano Huck de 'passar pano' para derrota do Brasil: 'Tem o rabo preso'

Alguns torcedores concordaram com a opinião de Neto e disseram que 'ele estava lavando a alma do povo brasileiro'

Victoria Rodrigues
fonte

Muitas pessoas elogiaram as críticas de Craque Neto. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O apresentador e ex-jogador Neto criticou Luciano Huck após ele ter aberto o "Domingão com Huck" comentando sobre a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega no último domingo (5), nas Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2026. Em seu programa da Band, Neto fez duras críticas aos atletas brasileiros e ao apresentador da TV Globo, alegando que o comunicador teria defendido os jogadores brasileiros porque "fez entrevistas com todos eles".

Na ocasião, Luciano disse que não queria culpar ninguém. “Que situação… Eu sou torcedor, eu sou brasileiro, eu sou otimista, eu sempre acho que vai dar. Sou um otimista incorrigível (...) Queria dizer que eu estou triste, acho que essa é a palavra. Eu acredito na Seleção Brasileira, eu gosto de futebol, adoro Copa do Mundo, mas dessa vez não deu. Não quero culpar ninguém, não quero julgar ninguém”, declarou Huck.

Após escutar a opinião de Luciano Huck, o Craque Neto ironizou o comentário durante o "Donos da Bola" desta segunda-feira (6). “Eu vi ontem o tal do Luciano Huck: ‘Ai que tristeza, mas eu não vou falar mal de jogador’. Mas não fala mesmo, irmão. Você é contra o Bolsa Família!”, revelou.

VEJA MAIS

image Huck diz que presença de Virgínia no 'Domingão' estava restrita à 1ª fase da Copa
O quadro 'Diário de Virginia' foi exibido durante duas semanas no programa dominical

image Luciano Huck 'se declara' para Virginia Fonseca após cobertura da Copa do Mundo
Apresentador agradeceu a influenciadora pela participação no Domingão e afirmou que ganhou uma amiga durante o trabalho conjunto

image Luana Piovani critica Neymar, Virginia e Luciano Huck: 'tudo farinha do mesmo saco'
A influenciadora detonou os famosos após algumas polêmicas relacionadas à convocação da Copa do Mundo, acusações de racismo e a venda de bets na internet

Craque Neto alegou que Luciano Huck "tem o rabo preso"

Em seguida, o Craque Neto continuou a tecer críticas contra Luciano, alegando que a situação havia sido vergonhosa. “Você estava no camarote de quantos milhões de dólares? Mas lógico que não, você entrevistou a família do Ancelotti. Entrevistou a família de todo mundo, vai meter o pau nos caras? Não vai, tem o rabo preso, pô! Vai meter o pau? Não vai. Porque isso é uma vergonha”, destacou o apresentador Neto.

Nos comentários do X, muitas pessoas elogiaram as críticas do Craque Neto ao Luciano Huck. "Neto tá lavando a alma do povo brasileiro", "E ele tem mesmo, não passa de uma marionete da elite kkkk Neto raiz demais", disse outra pessoa. "Vai ter que fazer do zero, essa seleção! Como vai colocar aquele cara pra bater pênalti, se tinha o Vini Jr.? Independente dos relatórios, era para o Vinícius bater", escreveu um terceiro seguidor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

craque neto

luciano huck

críticas

derrota

brasil
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda