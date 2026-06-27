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Huck diz que presença de Virgínia no 'Domingão' estava restrita à 1ª fase da Copa

O quadro 'Diário de Virginia' foi exibido durante duas semanas no programa dominical

Estadão Conteúdo

O apresentador Luciano Huck afirmou, em postagem no sábado (26), que a participação da influenciadora Virgínia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo, pelo Domingão Com Huck na TV Globo, estava restrita à primeira fase do mundial.

Huck elogiou Virgínia e garantiu que as portas de seu programa estarão sempre abertas para ela. Ele confirmou que a participação da influenciadora foi combinada para a primeira fase da Copa.

O apresentador também ressaltou a amizade desenvolvida com Virgínia Fonseca e mencionou a continuidade de 'aulas de influencer'. Em resposta, Virgínia reiterou o carinho e a parceria com Huck e sua família.

Afastamento por Repercussão Negativa

A declaração de Huck ocorreu um dia após o Portal Leo Dias noticiar que a influenciadora estaria perdendo espaço no programa. A publicação citava uma suposta repercussão negativa entre o público e a imprensa.

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Palavras-chave

TV/LUCIANO HUCK/DOMINGÃO/VIRGÍNIA/COPA/1ª FASE
Cultura
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