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Ex-mulher do goleiro Bruno deixou carta antes de desaparecer; veja o que diz o bilhete

Dayanne Rodrigues afirmou que sofria ameaças de agiotas e pediu proteção para os filhos e familiares; Polícia Civil investiga o caso

Hannah Franco
fonte

Ex-mulher do goleiro Bruno deixou carta de despedida antes de desaparecer. (Reprodução/Instagram)

A ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deixou uma carta antes de desaparecer na última quinta-feira (2), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No bilhete, ela afirma que vinha sofrendo ameaças de agiotas e faz um apelo para que as autoridades protejam seus familiares.

Segundo a Polícia Militar, o desaparecimento foi comunicado pelo atual marido de Dayanne na madrugada de sexta-feira (3). Ele informou que a esposa deixou os filhos sob os cuidados da mãe por volta das 11h e, desde então, não foi mais vista.

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Ao chegar em casa, o homem encontrou o celular da companheira e, segundo o boletim de ocorrência, localizou mensagens de supostos agiotas cobrando dívidas, além de cartas escritas por ela.

Veja o que diz a carta

No documento, Dayanne relata as ameaças que estaria sofrendo e demonstra preocupação com a segurança dos filhos e familiares.

"Às autoridades, hoje, dia 02/07/2026,

Eu peço socorro pelos meus filhos, familiares e pelo meu companheiro.

Estou sofrendo ameaças de agiotas, está tudo no meu telefone.

Por essas ameaças, hoje eu estou perdendo a minha vida, mas peço que zelem pela vida dos que estão ficando aqui.

Quero que minhas filhas fiquem com minha mãe.

E os meus filhos com o pai.

Ribeirão das Neves, 2 de julho de 2026.

Dayanne Rodrigues do Carmo."

Nas redes sociais, o marido compartilhou um pedido de ajuda para localizar Dayanne e afirmou que a família está desesperada em busca de informações sobre seu paradeiro.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as diligências continuam e que, até o momento, não há indícios de crime. Segundo a corporação, as apurações apontam, inicialmente, para um desaparecimento voluntário.

Quem é Dayanne Rodrigues?

Dayanne ficou conhecida nacionalmente por ter sido esposa do goleiro Bruno Fernandes na época do desaparecimento de Eliza Samudio, em 2010. Ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho de Eliza com o ex-jogador, mas foi absolvida pela Justiça.

Bruno, por sua vez, foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado relacionados ao caso Eliza Samudio.

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