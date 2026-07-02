Preso por estupro, Thiago Brennand se casa por procuração com sua advogada de defesa

O empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes que incluem estupro e agressões contra mulheres, casou-se nesta quinta-feira, 2, com a advogada Karina Kufa, que integra sua defesa em processos criminais. O casamento foi realizado através de uma procuração pública no Cartório de Notas e Registro Civil de Potim, no interior de São Paulo. O noivo está preso desde 2023 em regime fechado na penitenciária da cidade.

A informação foi confirmada ao Estadão pelo cartório. O proclama (aviso de casamento), obrigatório por lei, foi publicado no dia 26 de junho, sob a matrícula 118661. A lei exige o conhecimento público do casamento para eventual manifestação de impedimento.

O advogado do empresário, Roberto Podval, foi procurado e não se manifestou. A reportagem entrou em contato com Karina Kufa por meio de seu escritório e aguarda retorno.

A união foi formalizada por meio de uma procuração pública, com poderes especiais, registrada em cartório. Com isso, não foi preciso que Brennand se deslocasse para o cartório, ou que o casamento ocorresse dentro da unidade prisional.

Para justificar a ausência do noivo em cartório, a administração da penitenciária de Potim emitiu um documento conhecido como atestado de permanência carcerária, comprovando que Brennand está preso.

Procurada pelo Estadão, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, não divulga questões particulares do preso.

Em entrevista divulgada em redes sociais, Karina Kufa afirmou que se envolveu emocionalmente quando passou a integrar a equipe jurídica que atua nos casos envolvendo o empresário. Ela afirmou que está convencida da inocência do agora marido e acredita que ele será absolvido.

De acordo com a advogada, o relacionamento surgiu durante os encontros realizados no parlatório da unidade prisional. Karina afirma que os dois nunca tiveram contato físico e que a aproximação ocorreu ao longo das conversas mantidas por eles, separados por um vidro.

"Foi uma paixão pelas palavras. Me apaixonei pelo intelecto dele", afirmou. "Sabe quando a pessoa é o seu espelho? Foi um acontecimento de Deus, um encontro de almas e de intelecto. Com ele, consigo conversar de igual para igual", disse, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Karina Kufa é divorciada e mãe de dois filhos. Segundo ela, ambos já foram informados sobre sua decisão antes de se casar.

Brennand tem um filho e nunca oficializou uma união. Conforme relatado por Karina, ele teria dito ao pai que se casaria apenas uma vez. O pai do empresário teria dado um par de alianças aos noivos.

A advogada disse que, em relação a Brennand, as pessoas criaram "a imagem de um monstro", mas que ele seria uma pessoa "inteligente e interessante". Segundo ela, o empresário confia na reversão das condenações e na comprovação de sua inocência.

Em setembro do ano passado, Brennand recebeu uma pena de oito anos de prisão em regime fechado por estupro. Na mesma decisão, a Justiça determinou o pagamento de indenização de ao menos R$ 200 mil à vítima. O processo era o nono enfrentado por Brennand e também o último que ainda estava em tramitação, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Ao longo das investigações e processos judiciais, Brennand foi condenado em cinco ações e firmou acordos extrajudiciais em outras duas. Os casos envolvem acusações de agressão, violência contra a mulher e estupro.

Entre as condenações estão a agressão contra a modelo Helena Gomes em uma academia na zona sul de São Paulo, o estupro de uma mulher norte-americana em sua mansão e o caso em que foi condenado por forçar uma ex-companheira a manter relações sexuais sem preservativo.

Thiago Brennand foi preso após ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos, para onde havia viajado dias antes de ter sua prisão decretada.

Advogada especializada em Direito Eleitoral

Karina Kufa é advogada especializada em direito eleitoral e ganhou projeção nacional após defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Mais recentemente, a advogada assumiu a defesa de aliados de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Karina é pós-graduada em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral.

Ela foi professora coordenadora da pós-graduação lato sensu em Direito Eleitoral da Faculdade de Direito Público de São Paulo, da Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da especialização em Direito Eleitoral da Escola Paulista de Direito. Também presidiu o Instituto Paulista de Direito Eleitoral e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral.