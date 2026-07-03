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Ex-mulher do goleiro Bruno está desaparecida; veja o que se sabe sobre o sumiço de Dayanne Rodrigues

A mãe dos filhos de Bruno Fernandes está desaparecida desde às 11h desta quinta-feira (2)

Victoria Rodrigues
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Bruno Fernandes e Dayanne Rodrigues. (Foto: Renata Caldeira/ TJMG))

A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2), após deixar os filhos sob os cuidados da mãe. Ao notar a ausência da esposa, o marido dela, de 36 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (3), e os agentes apontaram que se trata de "um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime".

O homem disse que, ao chegar à residência da família, localizada em Ribeirão das Neves (BH), localizou o celular da mulher e viu várias conversas com agiotas, que cobravam supostas dívidas. Além dessas pistas, o marido também encontrou algumas cartas cujo conteúdo dava a entender "uma despedida", o que levou os policiais a considerar o caso um desaparecimento voluntário.

Em suas mídias sociais, o homem compartilhou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de sua esposa Dayanne Rodrigues. "Ajude a encontrá-la, a família está desesperada e qualquer informação pode fazer a diferença", diz o cartaz divulgado na internet.

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Relembre o passado de Dayanne Rodrigues

Em junho de 2010, na época do assassinato de Elisa Samúdio, Dayanne Rodrigues era a esposa do goleiro Bruno Fernandes, que foi preso acusado de matar a jovem depois que ela cobrou o reconhecimento da paternidade do filho Bruninho. No total, o assassino foi condenado a mais de 22 anos de prisão pela Justiça brasileira por ter cometido os crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

Há 16 anos, Dayanne também chegou a ser presa após ser denunciada por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio. Porém, logo depois ela foi solta por falta de provas e absolvida das acusações. Agora, com o desaparecimento repentino, ela deixou suas duas filhas, frutos do relacionamento com o goleiro: Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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