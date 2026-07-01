Crime organizado acumula prejuízo de R$ 3 bilhões com operações no Brasil

Em todo o Brasil, as organizações criminosas tiveram um prejuízo estimado de R$ 3 bilhões com as ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os dados, atualizados até 1º de julho, reúnem os resultados das operações coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). De acordo com o ministério, 18.855 pessoas foram presas durante as ações integradas, que mobilizaram 17.175 agentes das forças de segurança federais, estaduais e municipais.

As operações também resultaram na apreensão de 134,8 toneladas de drogas, na erradicação de 93.667 pés de maconha, na retirada de circulação de 2.159 armas de fogo e 31.418 munições. Além disso, foram apreendidos R$ 723,1 milhões em bens e bloqueados R$ 324,9 milhões em ativos financeiros. Somente nas ações de combate às fraudes eletrônicas e ao estelionato digital, o valor bloqueado chegou a R$ 103 milhões.

Segundo o governo federal, para cada R$ 1 investido nas operações do programa, as organizações criminosas tiveram um prejuízo aproximado de R$ 50. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, afirmou que a estratégia prioriza o enfraquecimento da estrutura financeira e logística das facções, além da prisão de integrantes envolvidos nos crimes.

“O crime organizado atua como uma rede. Nossa resposta também precisa ser integrada. Estamos atacando não apenas quem executa os crimes, mas principalmente as estruturas financeiras, logísticas e patrimoniais que sustentam essas organizações. Cada prisão, cada arma apreendida, cada bem confiscado e cada ativo bloqueado representa menos capacidade operacional para o crime e mais segurança para a população”, disse o secretário.

Queda nos índices de violência

O Ministério da Justiça também divulgou redução nos principais indicadores de criminalidade entre maio de 2025 e maio de 2026. No período, os homicídios dolosos caíram 17,5%, os latrocínios recuaram 14,3% e os casos de lesão corporal seguida de morte diminuíram 38,7%.

Entre os crimes patrimoniais, o roubo de cargas teve queda de 31,9%, o roubo de veículos recuou 26,6%, os furtos de veículos diminuíram 12% e os roubos a instituições financeiras registraram redução de 71,4%.

Segundo o ministério, o Programa Brasil Contra o Crime Organizado reúne ações integradas entre União, estados e municípios para combater facções criminosas, o tráfico de drogas e armas, as fraudes eletrônicas e a estrutura financeira das organizações criminosas.