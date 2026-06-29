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Brasil

Como era a economia na Copa de 2002? Veja quanto custavam os produtos na época do penta

Enquanto o Brasil conquistava o pentacampeonato mundial, gasolina custava R$ 1,77, o Gol saía por R$ 13,9 mil e o litro do açaí era vendido por cerca de R$ 3; veja o comparativo com os preços atuais

Hannah Franco
fonte

Copa do Mundo de 2002: quanto custavam gasolina, carne, carro e açaí na época do pentacampeonato? (Edição O Liberal)

Antes da bola rolar na final da Copa do Mundo de 2002, muita coisa já era diferente da realidade atual. Enquanto o Brasil conquistava o pentacampeonato com Ronaldo Fenômeno, os brasileiros conviviam com uma economia marcada por inflação elevada, dólar em alta e incertezas políticas. Ainda assim, os preços de produtos, alimentos, combustíveis e carros eram muito inferiores aos de hoje.

Mais de duas décadas depois, enquanto acontece a Copa do Mundo de 2026, a comparação chama atenção. Um carro popular custava menos de R$ 14 mil, o litro da gasolina não chegava a R$ 2 e até o tradicional açaí era vendido por cerca de R$ 3.

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Vale lembrar que valores menores não significam, necessariamente, maior poder de compra. Em 2002, os salários também eram mais baixos e o país enfrentava um cenário econômico de inflação alta e juros elevados, o que reduzia a capacidade de consumo das famílias.

Açaí - R$ 3

Em Belém, o litro do açaí era vendido, em média, por R$ 3,30 no início dos anos 2000, valor considerado comum na época, segundo dados do Dieese-PA.

Hoje, o mesmo produto custa entre R$ 20 e R$ 80 na capital paraense, dependendo da safra, do bairro e do estabelecimento.

Geladeira - R$ 100

image Eletrodomésticos eram anunciados por valores que hoje parecem impensáveis, como geladeiras por cerca de R$ 100. (Reprodução/Facebook)

Panfletos promocionais do início dos anos 2000 mostram eletrodomésticos com preços que hoje parecem impensáveis. Era possível encontrar geladeiras sendo anunciadas por cerca de R$ 100 em grandes liquidações.

Atualmente, uma geladeira nova custa, em média, entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, podendo ultrapassar esse valor em modelos com maior capacidade e tecnologias como inverter, frost free e conectividade.

Carne bovina - R$ 5 o quilo

image Cortes bovinos podiam ser encontrados por preços a partir de R$ 5 o quilo no início dos anos 2000. (Reprodução/Facebook)

As promoções de supermercados do início dos anos 2000 também mostram como o preço da carne mudou ao longo das últimas duas décadas. Em anúncios da época, era possível encontrar cortes bovinos sendo vendidos por valores a partir de R$ 5 o quilo.

Hoje, a realidade é bem diferente. Os principais cortes de carne bovina de primeira costumam ser comercializados entre R$ 45 e R$ 60 o quilo, dependendo da região, do corte e do estabelecimento.

Gol - R$ 13,9 mil

image Volkswagen Gol Special era anunciado por R$ 13,9 mil em 2002 (Divulgação)

Quem sonhava em comprar um carro popular em 2002 encontrava opções bem diferentes das atuais. Panfletos da Volkswagen anunciavam o Gol por R$ 13,9 mil.

Mais de 20 anos depois, o Gol saiu de linha. O modelo foi substituído pelo Polo Track, atualmente o carro de entrada da marca, vendido por valores a partir de aproximadamente R$ 80 mil.

Gasolina - R$ 1,76 o litro

image O litro da gasolina custava, em média, R$ 1,77 durante a Copa do Mundo de 2002. (Reprodução/TV Globo)

O combustível também sofreu uma grande mudança ao longo das últimas duas décadas. Em 2002, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro da gasolina custava, em média, R$ 1,77. O etanol era vendido por cerca de R$ 0,94 e o diesel por R$ 1,07.

Hoje, a gasolina tem preço médio nacional em torno de R$ 6,62 por litro. Em Belém, os valores variam conforme o posto, podendo ser encontrados entre aproximadamente R$ 5,31 e R$ 7,49.

Confira outros produtos em 2002:

image (Reprodução/Redes sociais)
image (Reprodução/Facebook)
image (Divulgação)
image (Reprodução/Redes sociais)
image (Reprodução/Facebook)
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