Como era a economia na Copa de 2002? Veja quanto custavam os produtos na época do penta

Antes da bola rolar na final da Copa do Mundo de 2002, muita coisa já era diferente da realidade atual. Enquanto o Brasil conquistava o pentacampeonato com Ronaldo Fenômeno, os brasileiros conviviam com uma economia marcada por inflação elevada, dólar em alta e incertezas políticas. Ainda assim, os preços de produtos, alimentos, combustíveis e carros eram muito inferiores aos de hoje.

Mais de duas décadas depois, enquanto acontece a Copa do Mundo de 2026, a comparação chama atenção. Um carro popular custava menos de R$ 14 mil, o litro da gasolina não chegava a R$ 2 e até o tradicional açaí era vendido por cerca de R$ 3.

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Vale lembrar que valores menores não significam, necessariamente, maior poder de compra. Em 2002, os salários também eram mais baixos e o país enfrentava um cenário econômico de inflação alta e juros elevados, o que reduzia a capacidade de consumo das famílias.

Açaí - R$ 3

Em Belém, o litro do açaí era vendido, em média, por R$ 3,30 no início dos anos 2000, valor considerado comum na época, segundo dados do Dieese-PA.

Hoje, o mesmo produto custa entre R$ 20 e R$ 80 na capital paraense, dependendo da safra, do bairro e do estabelecimento.

Geladeira - R$ 100

Eletrodomésticos eram anunciados por valores que hoje parecem impensáveis, como geladeiras por cerca de R$ 100. (Reprodução/Facebook)

Panfletos promocionais do início dos anos 2000 mostram eletrodomésticos com preços que hoje parecem impensáveis. Era possível encontrar geladeiras sendo anunciadas por cerca de R$ 100 em grandes liquidações.

Atualmente, uma geladeira nova custa, em média, entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, podendo ultrapassar esse valor em modelos com maior capacidade e tecnologias como inverter, frost free e conectividade.

Carne bovina - R$ 5 o quilo

Cortes bovinos podiam ser encontrados por preços a partir de R$ 5 o quilo no início dos anos 2000. (Reprodução/Facebook)

As promoções de supermercados do início dos anos 2000 também mostram como o preço da carne mudou ao longo das últimas duas décadas. Em anúncios da época, era possível encontrar cortes bovinos sendo vendidos por valores a partir de R$ 5 o quilo.

Hoje, a realidade é bem diferente. Os principais cortes de carne bovina de primeira costumam ser comercializados entre R$ 45 e R$ 60 o quilo, dependendo da região, do corte e do estabelecimento.

Gol - R$ 13,9 mil

Volkswagen Gol Special era anunciado por R$ 13,9 mil em 2002 (Divulgação)

Quem sonhava em comprar um carro popular em 2002 encontrava opções bem diferentes das atuais. Panfletos da Volkswagen anunciavam o Gol por R$ 13,9 mil.

Mais de 20 anos depois, o Gol saiu de linha. O modelo foi substituído pelo Polo Track, atualmente o carro de entrada da marca, vendido por valores a partir de aproximadamente R$ 80 mil.

Gasolina - R$ 1,76 o litro

O litro da gasolina custava, em média, R$ 1,77 durante a Copa do Mundo de 2002. (Reprodução/TV Globo)

O combustível também sofreu uma grande mudança ao longo das últimas duas décadas. Em 2002, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro da gasolina custava, em média, R$ 1,77. O etanol era vendido por cerca de R$ 0,94 e o diesel por R$ 1,07.

Hoje, a gasolina tem preço médio nacional em torno de R$ 6,62 por litro. Em Belém, os valores variam conforme o posto, podendo ser encontrados entre aproximadamente R$ 5,31 e R$ 7,49.

Confira outros produtos em 2002:

(Reprodução/Redes sociais)

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