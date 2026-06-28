Brasil se reabilita na Liga das Nações Masculina e derrota o Canadá Estadão Conteúdo 28.06.26 15h11 Em busca da recuperação na Liga das Nações Masculina, o Brasil entrou em quadra na tarde deste domingo (28) e conseguiu uma vitória suada diante do Canadá, por 3 sets a 2 (25/17, 23/25, 28/26 e 17/15) , em Ljubljana, na Eslovênia. Os comandados de Bernardinho fizeram uma partida bem equilibrada e conseguiram liderar o placar em alguns momentos, mas os canadenses engrossaram o duelo e dificultaram a vida da equipe. Após três partidas sem vitórias, o time brasileiro tem mais quatro partidas para confirmar a vaga na próxima fase. Neste momento, a equipe ocupa a 8ª colocação e está na zona de classificação, enquanto o Canadá estaciona na 16º posição. O próximo compromisso do Brasil acontece no dia 17 de julho, contra a França, na Now Arena, em Illinois, nos Estados Unidos. Já os canadenses vão para o Japão, na Arena Osaka, no mesmo dia, contra a Argentina. O Brasil entrou em quadra disposto a mudar o cenário na competição e iniciou a partida na Stoice Arena com muita intensidade, vencendo o primeiro set por 25 a 17. A equipe comandada por Bernardinho abriu uma boa vantagem nos primeiros momentos do duelo e viu os canadenses cometendo erros decisivos. O ponteiro Adriano somou cinco pontos e foi o grande destaque da primeira parte. Mesmo com o bom início, os brasileiros diminuíram a intensidade no segundo e os canadenses aproveitaram para empatar, terminando por 25 a 23. O central Jackson Howe comandou a equipe adversária para conseguir boa vantagem. Após alguns erros do Brasil, o Canadá fechou o segundo set com um erro de saque do ponteiro Arthur Bento. O terceiro set guardou as grandes emoções da partida, marcado por várias confusões do juiz de quadra. A equipe brasileira começou com a vantagem, mas os canadenses não se distanciaram no placar e os times revezavam a liderança. O oposto Sharone Vernon-Evans era o destaque dos norte-americanos, enquanto Adriano e Arthur chamavam a responsabilidade para os sul-americanos. Em vantagem, o Canadá teve algumas oportunidades para vencer o set, mas não conseguiu concluir. Arthur Bento, que tinha errado no segundo set, se redimiu e garantiu a vitória do Brasil com um belo ace, colocando 28 a 26 no placar. No quarto set, as equipes novamente protagonizaram um embate muito equilibrado. Sharone começava a desequilibrar para os canadenses, enquanto os brasileiros respondiam em bons ataques de Arthur e Adriano, além do central Judson. O Canadá confirmou a vitória por 25 a 22 após pedido de desafio da comissão técnica, em toque na rede do Brasil. No tie-break, novamente os dois times mantiveram uma partida bem equilibrada na Eslovênia, com alguns erros que foram decisivos. Em um vacilo do Brasil quando a partida estava empatada, o Canadá conseguiu tomar a dianteira do placar com um belo ace de Sharone. A equipe de Bernardinho manteve o equilíbrio em quadra e conquistou a virada para fechar o jogo e reencontrar o caminho das vitórias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Volei Brasil Liga das Nacoes Masculina Canada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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